Show de mágica traz universo ilusionista para as crianças em Manaus

Manaus (AM) – A arte do ilusionismo chega ao Shopping Grande Circular, localizado na Zona Leste de Manaus, trazendo o deslumbrante universo mágico. As ‘Férias Mágicas’ começam no próximo sábado (6), a partir das 16h na praça de alimentação no piso L3. Uma série de atividades gratuitas estão programadas para acontecer durante os finais de semana do mês de julho.

Nas férias escolares, as crianças se divertem e criam memórias afetivas, fortalecendo os laços familiares. Esse período oferece momentos de relaxamento longe da rotina, estimulando a curiosidade e a imaginação, o que contribui para um crescimento equilibrado.

A programação acontece nos dias 6,7,13,14,27 e 28 de julho, das 16h às 18h. Espaço de brincadeira, Oficinas Mágicas, Contação de Historinhas e Shows de Mágica devem atrair dezenas de crianças para as atividades.

Conforme Júlio Kitzinger, coordenador de marketing do Shopping Grande Circular, afirma que a série de atividades promete surpreender e encantar toda a família.

“Truques fantásticos, ilusões de tirar o fôlego e muita diversão, prometem transportar os pequenos para um universo de fantasia e imaginação. A ideia é uma oportunidade única de criar memórias inesquecíveis e aproveitar momentos mágicos”, ressalta Júlio.

