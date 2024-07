Wilson Lima se reúne com presidente nacional do PL para tratar sobre eleições em Manaus

Articulação política ocorre em meio a decisões sobre as eleições para à Prefeitura de Manaus

Brasília (DF) — O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reuniu-se com o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar da Costa Neto, em Brasília. O encontro ocorreu na quarta-feira (3).

De acordo com articuladores, no encontro, divulgado por Valdemar nas redes sociais, temas como a eleição para Prefeitura de Manaus, marcada para outubro, foram tratados pelos participantes.

O Partido Liberal (PL) tem um pré-candidato na disputa, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), mas há um acordo entre o partido e o grupo político de Wilson Lima para que a definição do candidato à Prefeitura de Manaus seja o mais bem posicionado na disputa.

