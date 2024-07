Prefeitura de Manaus inaugura parque Gigantes da Floresta

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quinta-feira (4), o maior parque cênico, temático e lúdico da cidade, o Gigantes da Floresta, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas zonas Leste e Norte da capital amazonense, respectivamente.

De acordo com o prefeito, a estrutura implantada entre as zonas, geralmente, só é encontrada em outros estados brasileiros.

“Esse espaço traz dignidade, levanta a autoestima, é um presente para Manaus. Seria inconcebível, em administrações passadas, fazer um parque desse. Um parque desse, para você acessar, você só frequentava saindo de Manaus, pagando passagem e pagando entrada cara. Hoje, Manaus tem um dos parques mais atrativos do Brasil, porque nós estamos investindo em entretenimento, diversão”, destacou Almeida.

Na oportunidade, David Almeida enfatizou que a entrega da estrutura irá beneficiar o bem-estar social da população que mora nas redondezas da obra.

Foto: Reprodução

“A família manauara tem um lugar para se divertir. Todo esse trabalho é para melhorar a qualidade de vida do povo de Manaus. O investimento que foi feito aqui é para vocês, ajudem a preservar, são os filhos de vocês que vão brincar aqui. Nós estamos entregando com muito carinho, amor, porque acreditamos que todos são iguais. Essa é a prefeitura que olha para todos”, pontuou o prefeito.

O vice-governador Tadeu de Souza relembrou que, antes do parque Gigantes da Floresta, o espaço não era uma alternativa de lazer para as comunidades que vivem naquela região.

“Muitos de nós passávamos aqui e a gente via um vazio urbanístico. Agora a gente vê um novo parque na cidade. Aqui é uma obra transversal, onde todas as secretarias estão envolvidas. Hoje, isso aqui é mais que uma entrega, graças a uma liderança visionária. O povo que antes era invisibilizado, merece”, finalizou.

Na cerimônia de inauguração, ainda estiveram presentes o vice-prefeito Marcos Rotta e membros da Câmara Municipal de Manaus.

Funcionamento

Foto: Reprodução

O parque Gigantes da Floresta funcionará de quarta à sexta-feira, das 16h às 21h. Aos sábados, domingos e feriados, a estrutura funcionará de 10h às 21h. Nas segundas e terças, o ambiente estará fechado para manutenção.

A estrutura tem projeto arquitetônico do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e recursos da prefeitura, tendo a maior praça molhada de Manaus, com 3,6 mil metros quadrados; a maior cobra da Amazônia esculpida, com 30 metros; a “Árvore da Vida”, com 15 metros de altura por 15 metros de diâmetro; e dezenas de animais como onças, macacos, iguanas, peixes, répteis, aves e orquídeas, que compõem o ecossistema da Amazônia.

A construção apresenta seis cenários interativos temáticos, com rampas de escalada, escorregadores, área molhada, entre outros. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para as crianças e interativos para os adultos, sendo um novo e singular ponto de encontro para a comunidade, promovendo saúde, bem-estar e conexão com a natureza.

