Pré-candidato Alberto Neto pretende instalar câmeras com IA para reconhecer assaltantes

Manaus (AM) — O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Capitão Alberto Neto (PL), participou nesta quinta-feira (4) de entrevista realizado pela Fecomércio AM. Durante a entrevista, o pré-candidato comentou sobre suas principais linhas de defesa e algumas propostas caso seja eleito prefeito.

Alberto Neto apresentou propostas sobre segurança pública, modelos de transporte coletivo, turismo e comentou sobre a Reforma Tributária. Entre as propostas, o pré-candidato pretende instalar câmeras com inteligência artificial (IA) para reconhecimento de assaltantes.

Com o nome “Plano de Ordem”, o futuro plano de governo de Alberto tem uma proposta que visa retirar usuários de drogas do Centro de Manaus, para realizar a revitalização e incentivar o comércio da área. O pré-candidato disse que atrair grandes startups e instalá-las no Centro é um dos caminhos para melhorar a economia local.

O pré-candidato defendeu a Zona Franca de Manaus (ZFM) e comentou sobre a questão da reforma tributária, que pode afetar o emprego de mais de 300 mil manauaras. Além disso, ele falou sobre novos modelos econômicos para Manaus, caso os incentivos fiscais da ZFM sejam afetados pela reforma.

“Temos que parar e trabalhar novas matrizes econômicas. Temos que usar bem os recursos que a ZFM nos proporciona para fomentar novas matrizes: o turismo, o comércio, os serviços e a bioeconomia são caminhos vocacionais para o nosso estado.”

Sobre a segurança nos ônibus, disse que pretende instalar câmeras com inteligência artificial para reconhecimento de assaltantes.

“Nós vamos acabar com essa farra da bandidagem. Bandido não vai ter vez na cidade de Manaus. Ou ele procura emprego, ou muda de cidade. Vamos colocar em cada coletivo uma câmera com reconhecimento facial para que cada pessoa que entrar no ônibus seja identificada. Se alguém cometer um assalto e fugir da polícia, a Polícia Civil fará uma investigação e rapidamente encontrará o suspeito, solicitando o mandado de prisão.”

Alberto neto disse que pretende criar um sistema de monitoramento, semelhante ao utilizado pela plataforma Uber, para que o usuário saiba a hora exata que o ônibus passará na parada. A ação seria em parceria com a Polícia Militar, que também monitoraria os coletivos, facilitando uma resposta rápida em casos de assalto.

Na mobilidade urbana, ele mencionou o aumento da velocidade dos ônibus, a instalação de semáforos inteligentes e a possibilidade de implementação de VLT, visando personalizar e melhorar a vida dos usuários do transporte público.

