‘Dia de Cooperar’ oferece mais de 55 serviços gratuitos neste sábado em Manaus

Manaus (AM) — Entre os mais de 55 serviços gratuitos que serão oferecidos, haverá aulas de educação financeira, atendimento oftalmológico, encaminhamento para vaga de emprego, distribuição de mudas de plantas, vacinação, orientações de saúde bucal, atendimento de mastologista, vacinação antirrábica, limpeza de pele e outros.

A iniciativa foi criada em 2009 e envolve as cooperativas dos sete ramos: agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços, além de transporte, por meio do trabalho voluntário de seus colaboradores e associados, que realizam ações que beneficiam a comunidade e transformam vidas.

“Em 2023, 15.368 pessoas foram beneficiadas pelas 59 ações desenvolvidas por 11 cooperativas parceiras e 244 voluntários em todo Brasil. Neste ano, o tema do Dia C é ‘Juntos fazemos mais pelas pessoas e por comunidades inteiras’. Além disso, as cooperativas estarão focadas em projetos e ações que promovam práticas coletivas, como de conservação do meio ambiente, educação e saúde”, comentou José Merched Chaar, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, mais conhecido como Sistema OCB/AM.

Segundo ele, as ações incluem o acesso à cidadania, com emissão de documentos; campanhas de saúde como vacinação e orientação, atendimentos médicos e odontológicos; apoio a projetos educacionais e culturais, adulto e infantil; campanhas de bem-estar como corte de cabelo e esmaltação de unhas; entre outras atividades.

“O Dia de Cooperar fortalece os laços entre as cooperativas e suas comunidades, além de inspirar outras organizações a adotarem práticas solidárias”, completa. Ele informou ainda que as cooperativas participantes deste ano são: Uniodonto Manaus – Cooperativa Odontológica Ltda, Sicredi Vale do Cerrado, Cooperativa de Crédito da Amazônia – Sicoob Amazônia, Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense – COPAMART, Cooperativa dos Comerciantes da Ponta Negra – COOCPONE, Cooperativa os Produtores do Ramal Do Banco – COOMPRAB, Frente Parlamentar do Cooperativismo do Estado do Amazonas – FRENCOOP/AM, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC, Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo – SETEMP, Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR, Fundação de Vigilância em Saúde – FVS, Instituto Mãe Amiga, e outros.

