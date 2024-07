Moto Honda encerra primeiro semestre com 652 mil unidades fabricadas em Manaus

Manaus (AM) — O primeiro semestre da Moto Honda foi marcado por crescimento nas vendas e produção. Entre os meses de janeiro a junho, foram mais de 660 mil unidades emplacadas, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do último ano. Esses números representam o melhor resultado da marca para um primeiro semestre desde 2012, quando 674 mil unidades foram emplacadas.

A produção, em Manaus (AM), acompanhou a tendência de crescimento e encerrou o período com 652 mil unidades fabricadas, um aumento de 14%.

A ascensão nos emplacamentos está atrelada a quatro pilares fundamentais: a motocicleta como solução de mobilidade eficiente e econômica, o aumento de novos habilitados com a categoria A, a relevância do segmento de entregas e o uso da moto como geração de renda e por fim, o acesso ao crédito. Somado a esses fatores, a assertividade das estratégias comerciais da Honda fez com que a marca pudesse obter um bom resultado.

No mês de abril foi registrado o maior número de emplacamentos, com um total de 121.309 unidades. A média diária de vendas entre janeiro e junho deste ano também foi a maior desde 2012, com 5.282 unidades.

A Linha CG 160 lidera o ranking, com mais de 224 mil e a linha Biz, em segundo lugar, com 151 mil unidades. Outro modelo de destaque foi a PCX, que atingiu seu recorde histórico de vendas em um único mês, com mais de 5.800 unidades emplacadas em abril de 2024.

Com o maior line up do mercado nacional, a Honda apresentou importantes lançamentos durante o primeiro semestre, como a nova Pop 110i ES e Elite 125, além do anúncio da nova XR 300L Tornado para continuar fortalecendo seu portfólio e atender aos mais variados perfis de clientes.

A marca ainda alcançou o marco de 1 milhão de peças Honda Store comercializadas, com uma linha oficial que conta com equipamentos para pilotagem e vestuário, inspirados nos modelos e na história da Honda.

“A conclusão desse primeiro semestre com resultados positivos indica que a estratégia e os esforços da marca têm sido assertivos no mercado. A Honda é protagonista no setor e essa liderança nos impulsiona a continuar buscando soluções que superem as expectativas de nossos clientes. Ainda temos muitos lançamentos para apresentar em 2024 e as perspectivas para o ano nos motivam a seguir inovando”, comenta Marcelo Langrafe, Diretor Comercial da Moto Honda e Diretor CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) da Honda South America.

