Mãe de jogador mexicano acusa o filho de mandar matar a própria irmã

A mãe do jogador de futebol mexicano Carlos Salcedo acusou o filho de ser o mandante do assassinato da própria irmã, Martha Paola Salcedo, morta a tiros no dia 29 de junho, Maria Isabel usou as redes sociais para pedir justiça pela morte da filha. “A razão real para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e sua esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola”, diz a publicação.

A apresentadora de TV Martha Paola, de 29 anos, foi assassinada a tiros ao sair de um circo na cidade de Huixquilucan, no México, na noite do último sábado (29), ela estava acompanhada do filho na ocasião. Segundo informações a mídia local Paola saiu e foi até o estacionamento do circo para atender uma ligação quando sofreu o ataque, os criminosos estavam em uma caminhonete com vidros escuros e sem placa.

A relação de Carlos com a família não é das melhores desde que rompeu com a irmã e o pai alegando mau gerenciamento de carreira em 2018 eles cortaram relações. A publicação da mãe do jogador chamou a atenção da imprensa mexicana. Martha Paola Salcedo teria repostado uma foto de uma terceira pessoa acusando o filho do assassinato da própria irmã.

Desde la cuenta oficial de Paola Salcedo piden justicia por su asesinato y culpan a su hermano, el futbolista Carlos Salcedo 😱 pic.twitter.com/D2u7t44gcB — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 4, 2024

*Com informações do UOL

