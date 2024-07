Neymar registra terceira filha após polêmica sobre paternidade

Um documento obtido pelo Portal Leo Dias, revelou que Neymar registrou a filha da modelo Amanda Kimberlly, Helena.

No suposto documento, Helena aparece com Neymar da Silva Santos Júnior e Amanda Kimberlly de Azevedo como seus pais.

Foto: Reprodução/Portal Leo Dias

A menina nasceu nessa quarta-feira (4), na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Supostamente, ela é fruto da relação entre o jogador e a modelo. O jogador ainda não se confirmou a paternidade.

Neymar janta com Bruna Biancardi após nascimento de suposta filha

Neymar e Bruna Biancardi jantaram juntos na noite da última quinta-feira (5), data em que se veiculou a notícia de que a suposta filha do jogador de futebol com Amanda Kimberly, Helena, teria nascido no Hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.

Biancardi, mãe de Mavie, publicou em seus stories uma imagem de noite de pizza, com o atleta aparecendo ao fundo.

Helena supostamente seria fruto de um caso extraconjugal de Neymar, enquanto ele ainda estaria com Bruna Biancardi.

Segundo Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Neymar já visitou a suposta herdeira na maternidade, assim como sua mãe, Nadine Gonçalves, sua irmã Rafaella Santos, e o filho mais velho, Davi Lucca.

O pai do jogador, no entanto, não teria conhecido a neta por conta de uma viagem. A irmã do atleta, que é amiga próxima de Amanda, ainda seria madrinha de Helena.

*Com informações do Metrópoles

