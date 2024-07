Passeio solidário de motos em prol da instituição Mamãe Margarida ocorre neste sábado (6)

Manaus (AM) — Neste sábado (6), a partir das 9h, a Tvlar Motos realizará o Yamaha Day em Manaus, passeio de motos que tem o intuito de arrecadar alimentos para a instituição Mamãe Margarida. O evento terá como ponto de concentração a unidade da Tvlar Motos localizada na avenida Itacoatiara, 449, Cachoeirinha, na zona Centro-Sul da cidade, e tem como destino final da Ponte Jornalista Phelippe Daou, na zona Oeste.

A expectativa é receber cerca de 200 participantes no passeio.

O Yamaha Day, celebrado em todo o Brasil nesta semana, não apenas marca o aniversário global da marca, mas também promove uma causa nobre. Em Manaus, a iniciativa beneficiará a instituição Mamãe Margarida, que se dedica a acolher, defender, cuidar e promover a vida de crianças em situação de vulnerabilidade ou que tiveram seus direitos violados.

O Diretor-Geral da Tvlar Motos, Oduénavi Ribeiro, expressa grande entusiasmo com o evento.

“Estamos animados com a realização do Yamaha Day em Manaus. Nossa expectativa é de mobilizar a comunidade e promover um dia de solidariedade e união. Esperamos arrecadar uma quantidade significativa de alimentos para a instituição Mamãe Margarida, que desempenha um papel crucial na cidade”, destaca Ribeiro.

Além da arrecadação de alimentos, o Yamaha Day proporciona aos participantes uma experiência única, combinando o prazer de andar de moto com a satisfação de ajudar o próximo. “Acreditamos que eventos como esse reforçam nosso compromisso social e fortalecem os laços com a comunidade. Estamos confiantes de que será um grande sucesso e uma oportunidade de fazer a diferença”, acrescenta Ribeiro.

Os motociclistas interessados em participar do Yamaha Day podem se inscrever gratuitamente pela plataforma Sympla através do link https://abrir.link/CDskF e devem levar 1kg de alimento no dia do evento.

Com a parceria da Tvlar Motos, o Yamaha Day promete ser uma celebração de solidariedade e comunidade, unindo apaixonados por motos e cidadãos dispostos a contribuir para uma causa significativa.

Sobre a Instituição Mamãe Margarida

A instituição Mamãe Margarida se dedica a acolher, defender, cuidar e promover a vida de crianças em situação de vulnerabilidade. Em Manaus, a ONG atua como abrigo e escola, proporcionando um ambiente seguro e educativo para crianças que tiveram seus direitos violados.

*Com informações da assessoria

