Yamaha anuncia redução parcial das atividades no Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – A Yamaha Motor da Amazônia anunciou, nesta sexta-feira (25), que reduzirá as atividades em Manaus a partir do próximo dia 3 de março, no Polo Industrial de Manaus (PIM). A redução de produção será de forma parcial e temporária, e deve retomar a normalidade em 1º de junho.

Segundo a nota, divulgada pela montadora, a necessidade de paralisação parcial é por conta de um ajuste da produção ao fluxo de recebimento de insumos.

Em setembro de 2021, a Yamaha também passou por uma paralisação entre os dias 9 a 24 de setembro. O motivo foi a situação atípica do cenário logístico internacional, ocasionado pelos efeitos da pandemia pela variante delta do Coronavírus na Ásia, na época.

A solução naquele momento foi férias coletivas. A nota não deu detalhes da situação dos funcionários neste período.

Lembrando que a Yamaha, assim como a Honda, é umas das maiores montadoras de motocicletas do Brasil. Não foi informada qual a situação atual da fábrica no Amazonas.

