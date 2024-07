Sophie Charlotte e Xamã são vistos aos beijos em festival 

Rio de Janeiro (RJ) – A atriz Sophie Charlotte, de 35 anos, e o rapper Xamã, de 34, foram vistos aos beijos enquanto curtiam o Festival de Inverno, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, durante a noite de sexta-feira (5).

O flagra aconteceu diante de rumores de um suposto affair entre os dois, que ganhou força nas redes sociais após as cenas de romance entre Damião e Eliane, seus respectivos personagens na novela “Renascer“.

Na última terça-feira (2), Sophie e Xamã compareceram juntos ao Prêmio da Associação Paulista de Críticos Teatros (APCA), que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A artista conquistou o troféu de Melhor Atriz de Televisão da premiação. Ela recebeu a honraria por sua atuação na novela “Todas as Flores”, em que viveu a pessoa com deficiência visual Maíra.

Nas redes sociais, a atriz aproveitou a vitória para agradecer ao elenco da produção e toda a equipe responsável pelo projeto. “Foi impossível não lembrar de todo processo da novela, das minhas parceiras geniais, Regina Casé, Letícia Colin e Mariana Sousa Nunes”, escreveu ela. “Estou muito feliz.”

Em maio, Sophie falou, pela primeira vez, sobre o término do seu casamento com o ator Daniel Oliveira, com quem esteve casada por oito anos e tem um filho. À revista Veja, Charlotte afirmou estar feliz e rodeada de amigos.

*Com informações da CNN Brasil

