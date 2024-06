Parintins: Ex-BBB Lucas Buda é flagrado aos beijos com integrante do Boi Caprichoso misteriosa

Parintins (AM) – O ex-BBB Lucas Buda foi flagrado aos beijos com uma mulher, que não teve identidade divulgada, integrante do Boi Caprichoso, neste domingo (30), em Parintins. O capoerista, que é entusiasta declarado pelo Boi Garantido, esta na cidade este final de semana para prestigiar o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas

Segundo fontes do portal LeoDias presentes na festa, a mulher com quem Buda trocou saliva é uma integrante do Boi Caprichoso. Buda, no entanto, estava vestido com vermelho, em torcida ao Boi Garantido de Isabelle Nogueira.

Lucas Buda é flagrado aos beijos com mulher em Parintins



Homenagem

O ex-BBB Lucas Buda fez uma homenagem para o Boi Garantido, neste sábado (29). Em parintins, o entusiasta declarado pelo Festival, completamente balanceado pelo Garantido fez uma tatuagem em homenagem ao boi vermelho.

Nos stories, o ex-bbb comentou sobre a homenagem e afirmou que já se considerava grantido antes de conhecer a ex parceira de reality show Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Sou fã do festival como um todo, eu já me considerava garantido antes de conhecer a Isa, inclusive seguia ela e JP antes do BBB, assim como também sempre segui os dois bois, apesar de torcer pro Garantido eu fico muito feliz vendo o trabalho dos camaradas do Caprichoso, admiro o profissionalismo e o quanto esse trabalho é importante para o festival como um todo.”

