Após bariátrica, Jojo Todynho lança ‘curso de emagrecimento’ para seguidores

A influenciadora Jojo Todynho anunciou na sexta-feira (5), que lançará um “curso de emagrecimento” para ajudar os seguidores a perder os quilinhos a mais. A futura advogada, no entanto, não esperava que a novidade causasse a revolta nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a postura da famosa, que emagreceu após uma bariátrica.

Nas redes sociais, Jojo Todynho disse que os seguidores não têm mais “desculpa” para não emagrecer e promete “ajudar” quem quer emagrecer. “Chega de desculpas, emagreça com Jojo Todynho. Prepare-se para virar a chave do emagrecimento você também! A jornada é sua, a transformação também. Nesse curso, você vai trabalhar a sua mente e alcançar seus objetivos com a minha ajuda e de profissionais incríveis”.

Críticas

A postagem causou revolta entre os seguidores, que lembraram que a futura advogada perdeu mais de 40 quilos somente após uma cirurgia bariátrica.

“Curso? Fala sério? Com dinheiro pra pagar cirurgia qualquer pessoa faz, não faz curso pq fica feio, caso vá arcar com a cirurgia de quem precisa ótimo, super incentivo. MAS CURSO???? Kkkk menos”, criticou Diego Meireles, no Instagram.

“Mas com um bariátrica tem que ficar magra mesmo, quero ver fazer uma dieta e academia na força de vontade”, riu Luzimar Vieira, em resposta a Jojo. “Desculpa gente, mas com bariátrica é mais fácil… Não entendi ela dando curso de emagrecimento”, apontou Ariany Motta. “Mais um curso pra enganar pessoas”, resumiu Luiz Felipe Cabral.

