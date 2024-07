Estrela do Norte/Manaus Futsal e Vasco brigam por ‘andar de cima’ do Brasileiro

Manaus (AM) — As equipes do Estrela do Norte/Manaus Futsal e Vasco da Gama se enfrentam neste sábado (6), a partir das 16h (local), na Arena Amadeu Teixeira, em jogo válido pela oitava rodada do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal.

Enquanto o time carioca é vice-líder da competição com 14 pontos, os amazonenses ocupam o quinto lugar, com 10 pontos somados. O resultado da rodada assegurou tanto os visitantes quanto os donos da casa no grupo dos oito que vão disputar a segunda fase (sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta).

Para o técnico do Vasco, Nei Pereira, a expectativa é fazer um grande jogo para a equipe se manter no segundo lugar ou alcançar o topo da tabela, condição que dará vantagem para fazer o jogo da volta do mata-mata no Rio de Janeiro.

“A gente espera um grande jogo, pois o público tem comparecido aqui para prestigiar o time da casa. Nós do Vasco estamos construindo dentro da competição uma equipe, porque o Vasco em cima da hora conseguiu adentrar nessa competição. A gente espera, já classificados, seguir no caminho buscando a primeira colocação, senão a segunda para poder nos playoffs fazer a segunda partida em casa”, disse o comandante cruzmaltino.

O treinador do Estrela do Norte/Manaus Futsal, Breno Freitas, aposta no fator casa para vencer o Vasco e diminuir a diferença entre as equipes para apenas um ponto na tabela de classificação.

“Esse é um confronto em que a gente pode diminuir a distância em relação ao Vasco para apenas um ponto e na última rodada tudo pode acontecer, inclusive podemos ultrapassá-los, dependendo dos outros resultados. A expectativa é de um grande jogo e de quebra de recorde de público novamente”, comentou o mister do Estrela do Norte.

Ingressos à venda

Neste sábado, a bilheteria da Arena Amadeu Teixeira abrirá às 9h. O valor do ingresso será R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudante). As gratuidades para crianças até 12 anos, idosos acima de 65 anos e Pessoas com Deficiência devem ser retiradas antecipadamente na sede do Estrela do Norte ou na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira no dia do jogo.

Patrocinadores e apoiadores do Estrela do Norte/Manaus Futsal

O Estrela do Norte tem patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092. O clube também conta com apoio de Emanuel Sports & Marketing, Governo do Amazonas/Sedel (cessão do ginásio), Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Patrocinadores e apoiadores do Campeonato Brasileiro de Futsal

O Campeonato Brasileiro de Futsal é organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) e Sports Hub, com patrocínio da Caixa Econômica Federal, Assaí Atacadista, Sampel Peças Automotivas, Ampri, Quartzolit, XBri Pneus e Penalty, com apoio do Grupo Águia, Gol Linhas Aéreas e Pallas Turismo (logística da competição).

Campanha dos amazonenses

1ª rodada: CRB/Traipu-AL 5×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

2ª rodada: Fortaleza-CE 3×5 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

3ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×4 Cruzeiro-MG

4ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 1×4 Passo Fundo-RS

5ª rodada: ADS Sapezal-MT 1×6 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

6ª rodada: Náutico-PE 9×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

7ª rodada: 30/06 – 16h – Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM x Costa Rica EC/Juventude-MS

8ª rodada – 06/07 – 16h – Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM x Vasco da Gama-RJ

9ª rodada – 13/07 – 16h (de Brasília) – América Futsal-MG x Estrela do Norte-Manaus Futsal-AM

Classificação do Grupo A

1° – Passo Fundo-RS – 20 pontos

2° – Vasco da Gama-RJ – 14 pontos

3° – Fortaleza-CE – 12 pontos

4° – Cruzeiro-MG – 12 pontos

5° – Estrela do Norte/Manaus Futsal – 10 pontos

6° – CRB/Traipu-AL – 10 pontos

7° – América-MG – 7 pontos

8° – Náutico-PE – 7 pontos

9° – Sapezal-MT – 6 pontos

10° – Costa Rica-MS – 2 pontos

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Torcida do Vasco protesta, na porta do CT, após goleada para o Flamengo: “Elenco vagabundo”