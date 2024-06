Torcida do Vasco protesta, na porta do CT, após goleada para o Flamengo: “Elenco vagabundo”

No domingo (2), o Vasco perdeu o clássico para o Flamengo por 6 a 1, no Maracanã

Torcedores do Vasco da Gama foram até o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa para realizar protesto em razão do mau momento da equipe cruzmaltina. Durante a manifestação, alguns jogadores foram cobrados ao chegarem no local, e o presidente Pedrinho parou para ouvir os vascaínos. No domingo (2), o Vasco perdeu o clássico para o Flamengo por 6 a 1.

O atacante Rayan, de 17 anos, foi um dos jogadores que mais ouviu cobranças dos presentes. Ele parou o carro, abriu a janela para conversar com membros do movimento e ouviu reclamações.

“Você é o mais frouxo desse elenco. Tem 17 anos, joga desde a base e entra com preguiça”, disse um dos torcedores.

De acordo com pessoas que estavam no protesto, a intenção era conversar pacificamente com jogadores do Vasco, mas houve repressão às manifestações. Algumas faixas também foram estendidas, com frases como “medíocres”, “capitão frouxo”, “elenco vagabundo” e “fora Lúcio”, em alusão ao CEO da SAF, Lúcio Barbosa.

Alguns jogadores pararam para atender aos manifestantes, como Victor Luís e Léo Jardim, enquanto outros não. O técnico Álvaro Pacheco não teria atendido aos torcedores.

