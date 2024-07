Milei recebe medalha de ‘imbrochável’ durante encontro com Bolsonaro

Balneário Camboriú (SC) – O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a famosa medalha “3 Is”, que é distribuída a aliados e apoiadores.

O item traz três palavras já usadas pelo ex-chefe do Executivo para se definir durante o mandato: “imbrochável, imorrível e incomível”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou foto do argentino com a medalha, gravada com a imagem de Bolsonaro e a inscrição: “Clube Bolsonaro”.

Milei recebido por Bolsonaro

A medalha já foi entregue ao jogador Neymar Jr. e ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

Milei chegou a Santa Catarina na noite desse sábado (6/7), para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) 2024, em Balneário Camboriú. Ele foi recebido pelo governador Jorginho Mello (PL) e pelo ex-presidente.

O líder argentino vai discursar durante o evento na tarde deste domingo (7/7).

