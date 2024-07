Apagão sexual: Jovens fazem menos sexo que gerações passadas

Nascidos entre 1996 e 2010, a conhecida “Geração Z” vem sendo alvo de muitas pesquisas e curiosidades de cientistas de todo o mundo. Por meio de muitos estudos, uma coisa foi confirmada: os jovens atuais estão transando cada vez menos e buscando cada vez mais o auxílio de terapia sexual. Em uma época em que se fala tanto sobre a liberdade sexual parece até um contrassenso. Mas então, do que se trata esse fenômeno?

O especialista em relacionamentos, Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, responde esta questão que vem sendo feita por grupos de cientistas por todo o mundo.

Apelidado de “apagão sexual”, o fenômeno foi observado pelos estudiosos do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, e pelo Departamento de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, considerando-se a faixa etária de 18 a 24 anos, 31% dos homens e 19% das mulheres disseram não ter tido relações nos 12 meses anteriores. Em 2002, menos de 20% deles e 15% delas diziam não ter transado nesse mesmo intervalo de tempo.

Maicon Paiva reflete sobre o processo de flerte ter sido constantemente reconfigurado e relembra como eram as gerações anteriores.

“Antigamente as pessoas eram movidas pelo romance. A paquera era concreta. O jogo da conquista e da sedução era algo muito importante e valorizado. Os jovens de hoje perderam o romantismo, aquele sonho de se entregar, de ‘fazer amor’. Estão mais conectados com a parte mais prática e dinâmica da vida”.

Os padrões de corpos e beleza disseminados na internet também atrapalham bastante essas relações. Se desnudar para o outro é mostrar o próprio corpo, como é realmente, com todas as suas imperfeições.

“Esse padrão de beleza virtualizado faz com que muitos homens e mulheres se sintam frustrados com a própria aparência. Ataca a autoestima e isso é perigoso. São muitas as mudanças que vêm acontecendo. É preciso acompanhar toda essa transformação”, destaca o especialista.

De acordo com o especialista, um grande auxílio para manter a força e o amor em um relacionamento em casos de apagão sexual é a Amarração Amorosa.

“O Serviço Espiritual, oferecido no Espaço Recomeçar, possibilita que o casal possa manter acesa a força e a paixão em um relacionamento. A falta das relações sexuais podem trazer um afastamento do casal, uma certa desconexão entre os dois após um tempo de relação. A Consulta Espiritual é um serviço oferecido no Espaço Recomeçar, que pode auxiliar o casal a encontrar uma maneira de resolver estes problemas com a ajuda espiritual. A Consulta Espiritual será o primeiro passo para que o Especialista encontra qual serviço espiritual melhor ajudará o casal.”

