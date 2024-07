Ator que fez sucesso em ‘Cheias de Charme’ virou vendedor de imóveis

Rio de Janeiro (RJ) — Sucesso como “Conrado” na novela Cheias de Charme, o ator Jônatas Faro, possui outra ocupação profissional, hoje em dia. Aos 36 anos, ele virou executivo de vendas do ramo imobiliário e, inclusive, até colocou o novo cargo em seu perfil oficial no Instagram.

A empresa em que o ator trabalha atualmente tem área de atuação em todo o estado do Rio, mas a área de atuação dele é predominantemente na região de Niterói e Maricá.

Dentre os imóveis oferecidos pela empresa em que Jônatas atua estão um apartamento de 3 quartos em Camboinhas, que vale mais de R$ 1 milhão; uma cobertura de luxo que custa R$ 1.250 milhão, em Itaipu; e apartamentos 4 quartos que ultrapassam R$ 3 milhões em Icaraí, bairro nobre de Niterói.

Mas também há opções para propriedades mais baratas. Há studios de pouco mais de R$ 400 mil, localizados em São Francisco, e outros que ultrapassam R$ 600 mil, em Icaraí, todos eles em Niterói.

Jônatas Faro fez mais de 20 trabalhos na TV, teatro e cinema, incluindo o Samuca, em “Chiquititas”, quando estreou na televisão, aos 11 anos. A última aparição do ator na telinha foi em uma participação em “Jesus”, em 2019, na Record.

Jônatas Faro viveu casamento atribulado com Danielle Winits

Já na vida pessoal, Jônatas Faro enfrentou um relacionamento atribulado com Danielle Winits, com quem começou a namorar em 2010, pouco tempo depois de ela ter se separado do também ator Cássio Reis.

Oito meses após o início da relação, eles se casaram no civil e, logo depois, anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho, Guy. Mas a relação não duraria até o nascimento do menino, já que o casal se separou um mês antes de a atriz dar à luz.

Recentemente, Jônatas causou na web ao postar fotos em que exibe o corpo sarado para seus seguidores nas redes sociais.

*Com informações do Extra

