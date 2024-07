‘Oportunista’, dispara Maria do Carmo após ataque de Sassá da Construção

Sassá e Maria do Carmo trocaram farpas nesta semana

Manaus (AM) — Após o vereador Sassá da Construção Civil (PT) insinuar que a pré-candidata à Prefeita de Manaus, Maria do Carmo (Novo), não paga seus trabalhadores, a figura política respondeu o ataque e afirmou que o petista é oportunista.

No primeiro momento, Sassá disse que Maria do Carmo tem um discurso político bonito, mas não paga seus funcionários da forma que deveria. “A dona Maria do Carmo tem um discurso bonito, mas não paga o trabalhador”, disse em um vídeo que circula nas redes sociais.

Rebatendo a fala de Sassá, Maria do Carmo afirmou que o vereador é um oportunista, já que anda pela cidade com carro de luxo, fruto do cargo que ocupa para representar o povo.

“Oportunista que é, chegou para fazer palanque de quinta categoria na porta da minha empresa a bordo de carros de luxo, uma SW4, que nem sequer está no seu nome e, provavelmente, está sendo paga por nós, cidadãos, pelos trabalhadores que diz defender”, disse Maria do Carmo.

A pré-candidata ainda questionou Sassá sobre os recursos destinados a um instituto chamado Doutor D.

“Eu consigo provar o pagamento dos trabalhadores da obra, mas o senhor consegue provar onde despejou um milhão de reais em um instituto chamado Doctor D? Estou cobrando o Ministério Público por providências”, disparou.

