Jornalistas buscam espaço na política e lançam pré-candidaturas à Câmara Municipal de Manaus 

Manaus (AM) – A disputa por uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM) será concorrida entre muitos comunicadores em 2024. Com o prazo encerrado para que apresentadores de rádio e TV que serão pré-candidatos das eleições se afastem de programas, vários nomes do jornalismo amazonense anunciaram a intenção de disputar vagas como vereadores este ano. Os profissionais da comunicação buscam espaço na política do mesmo modo que o atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que foi apresentador de TV.

O aumento no número de jornalistas, que se lançaram como pré-candidatos a uma das 41 cadeiras na CMM, cresceu nas eleições deste ano. Entre os nomes estão: Clayton Pascarelli (PP); André Moreira (PSDB); Liliane Araújo (Avante); Raphael Tavares — ‘Fofinho’ (Agir); Alvaro Campelo (PP); e Eudojo Gonçalves (PP).

A quantidade de profissionais da comunicação na disputa política mobilizou até mesmo quem não concorrerá a nenhum cargo. O apresentador Sikeira Júnior, personalidade da televisão amazonense, fez uma brincadeira na internet, onde “anunciou” a pré-candidatura a Prefeitura de Manaus.

Sikeira lançou o jingle chamado “Vai, Sikêra”, no qual indica aceitação popular de seu nome. Ele sugere também ter a imagem de quem cuida das pessoas e de executivo centrado. O apresentador já negou que fosse participar da corrida para a disputa pela prefeitura.

Surpresas

As pré-candidaturas contaram ainda com surpresas. O jornalista Clayton Pascarelli espantou o público amazonense ao abandonar o emprego nas telinhas para concorrer às eleições para CMM. O profissional seguiu o calendário e, antes do dia 30 de junho, se afastou da TV.

O afastamento está previsto no artigo 45, parágrafo 1º, da Lei das Eleições (Lei n.º 9.504/1997) e no artigo 43, parágrafo 2º, da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019. Segundo a legislação, dia 30 de junho é a “data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidata ou pré-candidato”.

Propostas

Ao Em Tempo, os seis profissionais da comunicação e pré-candidatos nas eleições de 2024 comentaram sobre motivos para decidir trilhar o caminho na política e os projetos que vislumbram para Manaus.

Clayton Pascarelli (PP)

Clayton Pascarelli é um dos jornalistas mais conhecidos do Amazonas e já passou pelas principais emissoras do estado. O apresentador já chegou a trabalhar por mais de dez anos da Rede Amazônica. Depois foi para a TV A Crítica, posteriormente para a Record e, finalmente, para a TV Norte, onde encerra agora mais um ciclo.

O apresentador de televisão se filiou este ano ao Partido Progressistas (PP), de centro-direita, surpreendendo os colegas comunicadores por sua posição política.

“Essa decisão foi de fato estudada, refletida por mim, pela minha família que é o meu esteio, apoio e motivação, mas além disso receber o convite do meu partido, foi essencial para dar essa largada. Temos muitos nomes importantes que fazem parte dos Progressistas, mas na política precisamos ter a sensibilidade que rostos novos e jovens, que anseiam pela mudança, para fazer de fato a diferença, é reconhecer o progresso e avanço na confiança, na política, pois aqui estou e estamos atentos a ouvir ainda mais as demandas do povo”, disse.

Pascarelli explicou que sua candidatura foi muito estudada por ser sua estreia na concorrência a Câmara. “Está é a primeira vez que vou disputar uma eleição, ainda mais neste cenário que é totalmente diferente das eleições anteriores. Atuo há muitos anos na área da comunicação, por ver e presenciar tantas denúncias, que esse é um dos motivos que decidir aceitar o convite do partido dos Progressistas. Acredito que posso ajudar muito mais estando dentro do parlamento.”

O apresentador surpreendeu o público e deixou o comando do programa “Tá na Hora” na TV Norte Amazonas, filiada do SBT em Manaus, para se lançar pela primeira vez como pré-candidato a vereador de Manaus, nas eleições deste ano.

“É natural que por ser conhecido por meio dos meus trabalhos como apresentador de televisão e jornalista, isso determine um voto de confiança a mais dos eleitores. Quando aceitei o convite, foi justamente, porque vi e senti a necessidade de somar muito mais para a sociedade, sendo jornalista ou não, o meu papel será cobrar o poder público para fazer a sua parte, assim como eu farei a minha parte, caso seja eleito.”

O pré-candidato informou que um dos seus projetos, caso seja eleito é contribuir nas pautas de crianças e adolescentes e ter participação popular ativa em seu mandato.

“Além de cobrar o poder público, pretendo criar leis que funcionem, contribuir nas pautas de crianças e adolescentes, ser uma voz ativa também das comunidades de Manaus. O meu trabalho será principalmente ter a participação popular no mandato, até porque um trabalho não se faz sozinho, se faz com as mãos e apoio de várias frentes.”

André Moreira (PSDB)

Há mais de 20 anos trabalhando na área da comunicação, o jornalista André Moreira lançou sua pré-candidatura a vereador de Manaus pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), partido político brasileiro de centro.

“Sou um jornalista de bastidores. Não apareço na TV como outros candidatos jornalistas, porém, conquisto muitas pessoas no ‘cara a cara’. Essas amizades são sinceras e verdadeiras. Com toda certeza que minha profissão vai me ajudar a chegar na CMM.”

O profissional atuou por anos na mídia impressa como diretor-chefe do jornal Amazonas Em Tempo e Agora. Após acompanhar os problemas e as dificuldades da população manauara, André Moreira decidiu investir na carreira política.

“A insatisfação de ver os vereadores não fazer o mínimo por nossa cidade e o povo, me levou a tomar a decisão de concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. Os parlamentares são empregados do povo, mas não os representa. Precisamos de políticos sérios que trabalhem em prol do povo e de nossa cidade.”

Com 41 vereadores na 18ª Legislatura, a Câmara desempenha um papel crucial no Poder Legislativo da capital amazonense, focando na criação de políticas públicas para beneficiar a população. Como projetos, o pré-candidato aspira ser a voz de quem precisa e fiscalizar o executivo municipal para saber onde está sendo aplicado o dinheiro público.

“Pretendo fazer por Manaus, o que os vereadores não fizeram durante os últimos 4 anos. Serei a voz e a vez que quem precisa. Legislarei para o povo ter melhor qualidade de vida e fiscalizarei o executivo municipal para saber se os recursos públicos serão bem investidos na saúde, educação, infraestrutura e outras demandas da prefeitura.”

Liliane Araújo (Avante)

A pré-candidata Liliane Araújo começou a carreira em 2003 como repórter na TV Amazonas, afiliada da TV Globo em Manaus. Na empresa, além de atuar como repórter, foi apresentadora do extinto jornal Amazônia em Notícia. Logo em seguida, assumiu a bancada do Bom dia Amazônia, o qual apresentou durante dois anos.

A jornalista e advogada também anunciou pré-candidatura a vereadora pelo partido Avante, por querer trabalhar para transformar a vida das pessoas da cidade de Manaus.

“Como jornalista sempre estive muito próximo da população, ouvindo as reivindicações e cobrando soluções para os problemas que mostrava na televisão. Por isso, aceitei o desafio de participar da política com a missão não só de aumentar a representatividade feminina, mas mostrar para Manaus inteira que é possível resolver os problemas de sempre e planejar a cidade para o futuro”, disse.

A probabilidade de uma mulher se candidatar e se eleger é de apenas 5,5%, quase três vezes menor que a de um homem, com taxa de sucesso de 15,2%. Esse foi o resultado da primeira etapa de um estudo conduzido por cerca de 30 pesquisadoras e pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e de instituições parceiras.

Na Câmara Municipal de Manaus a presença de mulheres parlamentares é ainda muito inferior, são apenas 4 mulheres do total de 41 vereadores. Liliane Araújo pretende não apenas aumentar essa representatividade feminina na Câmara, mas também servir e trabalhar para o bem da coletividade.

“Eu aceitei o desafio de participar da política, não só para aumentar a representatividade feminina na Câmara Municipal de Manaus que é quase inexistente, já que não chega em 10% do parlamento. Eu sei que gênero não define capacidade, mas para ingressar na vida pública precisamos ser preparados, capacitados e entender que a missão do político é servir e trabalhar para o bem da coletividade, e não a realidade que temos hoje, políticos individualistas, despreparados e sem compromisso com a população.”

Liliane Araújo é mãe solo de um adolescente autista. Advogada criminalista com escritório em Manaus. Pós-graduada em Direito Público Constitucional e Direito Penal e Processo Penal. Jornalista com experiência de 12 anos em TV e atuação como repórter, editora de texto e apresentadora.

“O cargo que estou me colando a disposição, o de vereadora tem como função legislar e fiscalizar o executivo municipal. E para isso, é necessário entender de leis e de como funciona a máquina pública. Por isso, se torna essencial as formações e as qualificações que busquei ao longo da minha trajetória. Hoje a jornalista que vocês conhecem e acompanhavam na TV mostrando as problemáticas da cidade agora também é advogada e atua não apenas informando, mas solucionando no âmbito jurídico as principais queixas da população.”

Raphael Tavares – ‘Fofinho’ (Agir)

Conhecido como “Fofinho”, o repórter Raphael Tavares, lançou sua pré-candidatura pelo Partido Agir. Com mais de 10 anos de experiência na profissão, seis deles na televisão, Raphael ganhou destaque significativo no meio jornalístico ao integrar a equipe do programa de Sikêra Júnior, na TV A Crítica.

Após anos atendendo e dando voz para os bairros e comunidades de Manaus pela TV, Raphael disse que percebeu e acreditou que pode trabalhar por uma cidade melhor, mais justa e igualitária, com a mesma credibilidade que conquistou durante a anos na comunicação.

“Vi a necessidade do manauara por mudança, pelo novo, como cidadão não acredito mais na velha política. Na televisão, eu conseguia levar para o conhecimento público o problema do bairro, da comunidade, mas não podia agir efetivamente para resolve-lo. Conseguindo o espaço na CMM, terei mais chances de ajudar os que mais precisam de políticas públicas!”

De acordo como o pré-candidato, o “Fofinho” é alguém do povo, que gosta de estar envolvido com a comunidade, é de origem humilde, que com muito esforço cursou jornalismo até chegar nos grandes veículos de comunicação do estado.

“Temos uma visão diferenciada, principalmente para a segurança pública, por conta do trabalho de jornalista policial que desenvolvi por mais de seis anos. Além disso, vamos focar em melhorar a vida dos manauaras, o prefeito já tem feito um excelente trabalho com o asfalta Manaus, porém nós podemos mais e estaremos unidos para isso.”

Alvaro Campelo (PP)

Conhecido pela população amazonense pelo forte trabalho voltado à Defesa e Direito do Consumidor, o ex-deputado estadual Álvaro Campelo anunciou sua pré-candidatura pelo Partido Progressista à Câmara em 2024.

“Minha motivação para concorrer à Câmara em 2024 veio da vontade de transformar a experiência acumulada ao longo da minha carreira em ações concretas para a comunidade. Ao observar as necessidades e desafios enfrentados pela população de Manaus, senti a necessidade de contribuir de maneira mais direta para a melhoria da cidade. A decisão foi tomada após muitas conversas com familiares, amigos e colegas, além de uma análise profunda sobre como minha trajetória pode agregar valor à política local.”

Campelo explicou que possui a experiência necessária para enfrentar os problemas que Manaus sofre e seu profundo dos direitos dos cidadãos e da importância de defendê-los. Ele passou pelo poder legislativo municipal duas vezes, sendo eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016. Em 2018, assumiu como deputado estadual permanecendo até dezembro de 2022 no cargo.

“Minha carreira profissional, que inclui atuação como radialista, apresentador de TV, advogado especializado em Direito do Consumidor e formação em Letras, me proporcionou uma visão ampla e crítica das necessidades da nossa cidade. Trabalhar nos meios de comunicação me ensinou a importância da transparência e da comunicação eficaz, enquanto minha experiência como advogado me deu uma compreensão profunda dos direitos dos cidadãos e da importância de defendê-los. A formação em Letras aprimorou minha capacidade de análise e expressão. Essas habilidades são essenciais para um vereador que realmente deseja fazer a diferença.”

O pré-candidato pretende ajudar a ampliar as UPA’s para desafogar os Pronto-Socorros de Manaus, e fazer uma indicação para que o Zona Azul não seja cobrado de idosos e pessoas com deficiência.

“Vou lutar para garantir passagens gratuitas para estudantes, mesmo que residam a menos de um quilômetro de suas casas, permitindo que possam frequentar cursos, atividades esportivas e outras oportunidades. Além disso, como criador da Carteira de Identificação para a Pessoa com Deficiência [Lei Estadual Nº 5.106/2020], vou me empenhar para que seja criado um centro de saúde especializado para pessoas com autismo, focando nas áreas de atendimento e suporte. Essas ações visam melhorar a qualidade de vida e assegurar que todos tenham acesso aos recursos e oportunidades necessárias para prosperar.”

Eudojo Gonçalves (PP)

Há 10 anos atuando no jornalismo amazonense, o repórter policial Eudógio Gonçalves também é pré-candidato pelo Progressistas, assim como Clayton Pascarelli e Alvaro Campelo. Eudógio é conhecido no jornalismo amazonense por suas reportagens policiais.

O Progressistas faz parte do arco de alianças do governador Wilson Lima e é comandado por Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM.

”Mesmo sem mandato, fui a voz da população para cobrar melhorias e respostas das autoridades. Essa decisão importante na minha vida, não foi para realização pessoal, mas para que através do meu trabalho na Câmara Municipal, ajudar ainda mais a população que vive em Manaus.”

Além das pautas de comunidade, noticiou vários casos de violência. Vítimas que tiveram as vidas ceifadas com a determinação do crime organizado. O pré-candidato afirma saber as dificuldades do povo manauara e pode fazer mais do que dar voz ao público com suas reportagens. “Conheço as dificuldades de quem precisa todos os dias pegar ônibus lotado, aguardar os coletivos em paradas no escuro, sei das dificuldades de quem vive em situação vulnerável e tenho a certeza que posso fazer muito mais!”

Eudogio é conhecido pelo trabalho que realiza e desfruta de popularidade. Além de cobrir ocorrências policiais, em várias ocasiões, ele transmitiu denúncias graves da população na capital.

“Acredito que juntos podemos fazer a diferença. Serei o fiscal da população, para lutar por melhorias para nossa cidade e defender os nossos direitos, que por muitas vezes, estão sendo negligenciados. Essa é a minha missão!”

Jornalistas na política

Além do atual governador Wilson Lima (União Brasil), que disputou a primeira eleição em 2018 e venceu, sendo reeleito em 2022, outros nomes também ganharam destaque na política por meio de seu trabalho na televisão.

O programa Alô Amazonas, da TV A Crítica, o qual era apresentado pelo atual governador, também elegeu Mário César Filho (União Brasil) como deputado estadual em 2022.

O atual vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (PSDB), ficou conhecido por apresentar o programa “Exija Seus Direitos”, focado nos direitos do consumidor. Rotta utilizou a influência e popularidade para ingressar na política, sendo eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos e deputado federal por um mandato.

Eleições 2024

Candidatas e os candidatos indicados pelos partidos para concorrer nas Eleições 2024 só poderão pedir votos a partir do dia 16 de agosto, quando efetivamente começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet.

A legislação eleitoral também dispõe que, a partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e TV, na programação normal e no noticiário, divulgar nome de programa que se refira a candidata ou a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com seu nome ou com o nome escolhido para constar da urna eletrônica.

É permitido, contudo, às emissoras de radiodifusão realizar a transmissão de sessões plenárias de órgãos do Poder Legislativo ou Judiciário, ainda que realizadas durante o período eleitoral, dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

