Detran-AM: Fiscalização flagra 14 condutores dirigindo sob influência de álcool

Manaus (AM) – De sexta-feira (5) a domingo (7), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio da equipe de Fiscalização da instituição, flagrou 14 condutores dirigindo sob a influência de álcool, em zonas distintas da capital. Além disso, ao longo dos três dias, foram contabilizadas 268 autuações pelo descumprimento das leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

De acordo com o coordenador geral da Fiscalização, Arthur Cruz, o objetivo da ação é coibir infrações de trânsito, mas também evitar acidentes. “Nosso papel não é impedir a população de se divertir, mas sim fazer valer as leis do código de trânsito, e preservar a vida tanto dos motoristas, quanto dos pedestres”, disse Arthur.

Sobre o número de condutores flagrados sob efeito de álcool, Arthur reforça a necessidade de cuidado. “Fica o alerta aos populares que ingerir álcool e dirigir é considerado infração gravíssima de trânsito, além de possivelmente causar um acidente”, reforça ele.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor que for flagrado dirigindo um veículo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa, é considerado infração gravíssima, com a perca de 7 pontos na carteira, além de ter um fator multiplicador x10, chegando no valor final de R$ 2.934,70.

