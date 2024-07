UEA lança editais com do Vestibular 2024, acesso 2025, e SIS com 100 vagas para refugiados

Manaus (AM) – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta segunda-feira (08/07), os editais do Vestibular 2024, acesso 2025, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS). No total, serão oferecidas 3.954 vagas, sendo 2.313 pelo SIS e 1.641 pelo Vestibular. As inscrições terão início no dia 29 de julho e vão até as 17h (horário Manaus) do dia 29 de agosto.

Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado.

O boleto de inscrição pode ser pago até o dia 30 de agosto de 2024, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, até a data limite de 29 de agosto de 2024.

Pessoas com Deficiência (PcDs) e de baixa renda (teto de até três salários mínimos – R$ 4.236 – segundo os editais) podem solicitar a isenção da taxa de pagamento de inscrição até o dia 2 de agosto, às 17h.

PcDs que comprovarem, por meio de laudo médico que identifique a deficiência ou carteira de identificação PCD emitida por órgão público, terão direito à isenção da taxa de pagamento de inscrição no valor de R$ 100,00. Os candidatos devem oficializar o pedido de isenção e apresentar os documentos solicitados em edital.

“A inclusão será sempre o nosso objetivo. Queremos dar oportunidade a todos para que tenham acesso à universidade e que a instituição realmente faça a diferença na vida da sociedade amazonense”, enfatizou o reitor da UEA, André Zogahib.

SIS

A UEA oferece 2.313 vagas para os cursos de graduação, sendo 1.146 em cursos ministrados nas unidades acadêmicas de Manaus, 1.167 vagas em cursos ministrados nas unidades acadêmicas do interior do estado, 200 vagas destinadas a indígenas, 152 vagas para alunos pretos e 434 para PcDs.

As provas do SIS 2024 serão realizadas conforme conteúdos programáticos detalhados no edital e estão organizadas da seguinte forma:

I. Prova de Acompanhamento I – Conhecimentos gerais com 60 (sessenta) questões;

II. Prova de Acompanhamento II – Conhecimentos gerais com 60 (sessenta) questões com peso 1 e uma prova de redação (valendo de 0 a 10 pontos) com peso 2;

III. Prova de Acompanhamento III – Conhecimentos gerais com 60 (sessenta) questões com peso 1 e uma prova de redação (valendo de 0 a 10 pontos), com peso 2.

Vestibular

A UEA oferece, no Vestibular, 1.641 vagas para cursos de graduação, sendo 833 vagas em cursos ministrados nas unidades acadêmicas de Manaus, 808 vagas em cursos ministrados nas unidades do interior do estado, 183 vagas destinadas para indígenas, 26 vagas para alunos pretos e 342 vagas destinadas a PcDs.

A prova de Conhecimentos gerais será composta por 84 (oitenta e quatro) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas.

A prova de Conhecimentos específicos do Vestibular será composta por 36 (trinta e seis) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas e redação valendo 28 pontos. A nota será a soma dos pontos atribuídos na Prova de conhecimentos específicos e Redação, totalizando até 100 (cem) pontos.

Refugiados

Tendo em vista a nova Lei n.º 6.898, de 20 de maio de 2024, a universidade oferece o total de 100 vagas para alunos refugiados que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas no Brasil, em cursos regulares, cursos de educação profissional técnica de nível médio ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ou possuam documento de equivalência emitido por órgão oficial do Brasil.

Raquely Portela, assistente sênior de proteção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), falou sobre a importância dessas vagas. “O Acnur desde já parabeniza a UEA pela iniciativa de disponibilizar vagas e também proporcionar o ingresso facilitado, a pessoas refugiadas, ao ensino superior em um contexto global.

Atualmente, apenas 6% de pessoas refugiadas estão matriculadas no ensino superior. Então, mais do que nunca, iniciativas como essa são muito bem-vindas e importantes para garantir que refugiados e outras pessoas com necessidade de proteção internacional possam ter acesso ao ensino de qualidade e, assim, se integrarem no nosso país, destacou.

Resultado

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro de 2024. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2401.

SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2402

