Homem invade casa e esfaqueia mulher que o denunciou por furto no AM

Novo Aripuanã (AM) – Francisco Carlos do Nascimento Junior, de 20 anos, foi preso, quinta-feira (4), pelo crime de tentativa de homicídio contra uma mulher de 30 anos. A prisão ocorreu no bairro Tucumã, em Novo Aripuanã (distante 228 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado Ramon Sampaio, da 73ª DIP, o crime ocorreu em maio deste ano, quando Francisco, após tomar conhecimento de que a vítima o havia denunciado por diversos furtos que ele vinha cometendo, invadiu a residência dela durante a noite e a esfaqueou.

“Após o crime, o indivíduo ficou foragido da Justiça, porém, por meio de investigações, foi possível localizá-lo escondido na residência de um terceiro. Assim que tomamos conhecimento de seu paradeiro, saímos em diligências para cumprir a ordem judicial”, informou Sampaio.

Francisco Carlos já responde por outros furtos cometidos naquele município. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e ficou à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

