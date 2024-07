Homem é preso ao esfaquear companheira e amigo no interior do Amazonas

Santa Isabel do Rio Negro (AM) — Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (4), pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado, após ele atingir com golpes de faca a própria companheira e o amigo dela no município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

Segundo o delegado John Castilho, titular da 76ª DIP, o suspeito estava em uma festa junto com a companheira, de 37 anos. No entanto, ele retornou sozinho para casa. Posteriormente, a mulher pediu carona para um amigo, 23 anos, que também estava na festa, e ele a levou para casa.

“Ao deixar a mulher na residência, o homem ofendeu e desferiu um golpe de faca no abdômen da mulher e três golpes no amigo da vítima, que foi atingido nos braços e pernas. O homem ainda tentou atear fogo nas roupas dela”, detalhou John Castilho.

Conforme a autoridade policial, a filha da mulher presenciou toda a ação criminosa e comunicou os policiais, que iniciaram imediatamente as diligências e efetuaram a prisão do homem na rua Projetada, bairro São José.

O indivíduo foi autuado por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

