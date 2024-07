Professor é preso suspeito de estuprar nove alunas em Tefé, no AM

Outros dois homens foram presos também por estupro de vulnerável no município

Tefé (AM) – Um homem de 55 anos, que responde por estupro praticado contra nove alunas, de quando ele era professor de uma escola pública de Tefé, no interior do Amazonas, foi preso nesta segunda-feira (8).

A prisão faz parte da Operação Sísifo, que cumpriu mandados de prisão de mais dois homens, de 27 e 60 anos, por crimes de estupro de vulnerável praticados em diferentes ocasiões no município.

“Ao decorrer desse processo, outras duas vítimas compareceram à delegacia e informaram que o homem abusou sexualmente delas durante a infância. Inclusive, em um dos casos ele fazia pressão psicológica, dizendo que a vítima tinha que perdoar ele, senão ela iria para o inferno”, contou a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé.

Outro mandado foi do homem, de 27, que violentou sexualmente uma adolescente de 12 anos, que era vizinha dele.

E em relação ao indivíduo de 60 anos, o abuso foi praticado contra uma criança de quatro anos. A vítima contou ao pai que o autor havia passado as mãos nas partes íntimas dela. O genitor procurou a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência (BO).

A delegada relatou que o nome da operação ‘Sísifo’ remete ao trabalho contínuo da Polícia Civil, que é rotineiro e interminável, no combate à criminalidade.

Todos irão responder por estupro de vulnerável e ficarão à disposição da Justiça.

