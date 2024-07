Influenciador manauara reclama que não é reconhecido no AM após participar de reality

Manaus (AM) – O influenciador manauara Ruan Bandeira reclamou, em suas redes sociais, sobre a falta de reconhecimento do povo da capital amazonense após ele participar do reality show Casa da Barra, de Carlinhos Maia, no ano passado.

De acordo com Ruan, a receptividade do público de outros estados é diferente dos amazonenses, uma vez que ele esperava ser mais reconhecido na sua terra natal.

“Sabe por que eu gosto de viajar? Quando eu viajo, a galera da minha idade e até os mais velhos me reconhecem. Me abraçam e falam ‘menino do Carlinhos Maia’, puxam assunto. A galera daqui (Manaus) não liga. Ninguém fala”, disse.

Na sequência, ele afirma que já ouviu pessoas desmerecendo a sua participação no reality show que o deixou conhecido.

“Um exemplo: lá fora, o pessoal fala ‘o menino do Carlinhos Maia’ e me abraça. Aqui na minha cidade: ‘o menino do Carlinhos Maia’, foda-se esse merda aí, nem fez valer a pena”, finalizou.

