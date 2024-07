Cantora amazonense cega faz vaquinha para custear tratamento de saúde em SP

Manaus (AM) — Uma campanha de arrecadação de fundos está sendo realizada para ajudar Kayza Marques, talentosa cantora amazonense que enfrenta problemas de visão. A vaquinha pretende arrecadar pelo menos R$ 50 mil para custear as idas e exames, de Manaus ao Banco de Olhos de Sorocaba (BOS) em São Paulo, referência no tratamento de cegueira. A contribuição pode ser feita pela chave Pix [email protected] ou pelo site do Vakinha: http://vaka.me/4941426?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=4941426&utm_source=social-shares

Com uma carreira promissora, Kayza Marques encanta o público com sua voz poderosa e interpretações emocionantes. Apesar do talento indiscutível, a cantora enfrenta dificuldades devido à sua condição de cegueira, ocasionada pelo diabetes, que limita suas oportunidades de tratamento e desenvolvimento artístico.

O Banco de Olhos de Sorocaba (BOS) é conhecido por sua excelência no tratamento de problemas relacionados à visão. Com uma equipe multidisciplinar especializada e equipamentos de última geração, o hospital oferece esperança e soluções para pacientes como Kayza Marques, que buscam uma melhora significativa em sua condição de cegueira.

A vaquinha, promovida por amigos, familiares e admiradores da talentosa cantora, visa angariar recursos financeiros para que Kayza possa realizar os exames necessários e obter o tratamento adequado. A meta de R$ 50 mil é fundamental para cobrir os custos médicos, deslocamento e possíveis procedimentos que possam ser indicados pelos especialistas.

Carreira

Kayza Marques, apaixonada pela música desde a infância, começou sua carreira artística aos 15 anos, quando participou de um concurso de talentos local. Sua voz única e presença de palco cativaram o público, e desde então, ela não parou de se dedicar à música. Com influências que vão desde o jazz até o pop contemporâneo, Kayza encanta pela versatilidade e autenticidade de suas performances.

Apesar dos desafios enfrentados pela cegueira, Kayza sempre teve uma postura inspiradora e determinada. A cantora acredita que a música é capaz de transformar vidas e superar barreiras, e é por meio de sua arte que ela busca transmitir mensagens de esperança e resiliência.

Fé e música

Considerada uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), Kayza Marques, luta com problemas sérios de saúde, mas não perde sua força, fé e carisma.

“Não posso perder a fé, o pique, a música e a piada. Não perco a esperança de ficar boa da saúde e fazer o que Deus me concedeu como dom. E este projeto é para mostrar que Ele está comigo e segue me inspirando a seguir o sonho de cantar”, disse.

Kayza Marques tem uma trajetória de mais de 30 anos na música e já fez parte da histórica Caravana do apresentador Raul Gil, na década de 90.

“De lá para cá, já contabilizo 170 músicas autorais. Tenho dois DVDS também autorais, 12 CDs e dois de regravação. Este novo trabalho tem como canção principal a música “Grito de Socorro” em protesto ao que o Amazonas passa com a poluição dos rios. Apesar disso, é uma canção dançante. Ela reflete de forma íntegra o que é o beiradão”, conta.

As novas canções de Kayza Marques vão ser divulgadas pela Gato Produções e Eventos e pela Sintonnia Artística, nas principais plataformas de música. E o contato para show é: 92 99167-1250.

