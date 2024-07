Manaus sediará evento conservador em 2025

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima confirmou, durante a Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), realizada neste final de semana em Balneário Camboripu (SC), que a próxima edição do evento, em 2025, ocorrerá em Manaus. Neste ano, o Amazonas contou com alguns representantes, como o pré-candidato à Prefeitura da capital, Capitão Alberto Neto.

Na oportunidade, Wilson Lima convidou todos os conservadores para participarem do evento em Manaus.

“Olá todas as autoridades presentes no CPAC, convido vocês a participarem, no coração da Amazônia, do CPAC Brasil 2025, aguardo todos aqui”, disse a autoridade.

O evento, que é uma versão “abrasileirada” do fórum reacionário dos Estados Unidos, Conservative Political Action Conference, recebeu este ano o presidente da Argentina, Javier Milei.

Até hoje, as únicas cidades que receberam o evento foram: São Paulo, Brasília, Campinas, Belo Horizonte, e agora, Balneário Camboriú.

Na edição de 2024, o Amazonas foi representado pelo deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Alberto Neto (PL), a deputada estadual Débora Menezes (PL) e o vereador Raiff Matos (PL).

Conservadorismo em Manaus

Com o anúncio feito por Wilson Lima, é esperando que grandes líderes de direta participem do evento na capital amazonense. Em suas redes sociais, Capitão Alberto Neto comemorou a decisão e destacou a união da direita no país.

“Manaus irá sediar o CPAC Brasil 2025 (Conservative Political Action Conference), o maior evento sobre o conservadorismo do mundo na capital com a direita mais forte e expressiva do país! Fico muito alegre em saber que nossa casa será um espaço para o encontro de líderes da direta do Brasil e do Mundo discutirem como fortalecer cada vez mais as políticas para construir um país seguro para prosperar”, disse.

De acordo com o deputado federal, esse encontro será essencial para debater o futuro da direita no país.

“Os próximos anos prometem para fortalecer cada vez mais o que acreditamos e salvarmos o Brasil da devastacão! Vamos juntos!”.

É esperando que Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei e Nikolas Ferreira participem do evento.

