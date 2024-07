Homem é preso por matar rival em bar de Manaus

Prisão ocorreu no conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte

Manaus (AM) – Janderson Amaral de Oliveira, de 36 anos, foi preso na segunda-feira (8), por homicídio contra um homem, que tinha 24 anos. O crime ocorreu em 2009, em Manaus. A prisão ocorreu no conjunto Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, na ocasião do crime, a vítima e o irmão estariam consumindo bebidas alcoólicas em um bar, ocasião em que o autor teria chegado ao local acompanhado de mais alguns comparsas, portando facas e armas de fogo.

“Posteriormente, Janderson desferiu diversos golpes de faca na vítima, que morreu no local. A motivação do crime seria porque a vítima teria passado a mão na companheira do autor, o que teria despertado ciúmes nele”, informou a delegada.

Conforme a autoridade policial, o irmão da vítima, que também estava no local, teve diversos ferimentos e foi levado a uma unidade hospitalar.

Janderson Amaral de Oliveira responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

