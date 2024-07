Homem é preso após agredir e ameaçar de morte a companheira no Amazonas

Santa Isabel do Rio Negro

Um homem de 41 anos foi preso neste sábado (6) após agredir fisicamente e ameaçar de morte sua companheira, de 41 anos. A prisão ocorreu no bairro Santa Ana, em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

Segundo o delegado John Castilho, a equipe policial tomou conhecimento do crime após a mulher comunicar que estava sendo agredida pelo companheiro e que ele a estava ameaçando de morte.

“Com base nisso, saímos em diligências e conseguimos localizar o autor, que tentou resistir à prisão. Ele foi conduzido à delegacia e autuado por lesão corporal, ameaça e resistência à prisão”, explicou o delegado.

O homem foi encaminhado à audiência de custódia, e sua prisão foi convertida em preventiva devido a outras passagens por lesão contra sua companheira. Atualmente, ele está à disposição do Poder Judiciário.

