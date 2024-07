Homem perde vaga de emprego após deixar de responder em 15 min o WhatsApp

Victor Barrios, um consultor de projetos, desabafou em sua conta no Linkedin sobre a proposta de emprego que perdeu ao demorar mais de 15 minutos para responder o WhatsApp. A recrutadora, em resposta, disse que o consultor perdeu o emprego, pois estava buscando pessoas “com perfil proativo e senso de urgência”.

A mensagem encaminhada a Victor foi sobre uma vaga de PMO, o convidando para participar do processo seletivo. O homem respondeu a mensagem uma hora após o envio e como não teve mais informações sobre o tema, questionou a recrutadora que disse “seguimos com outras pessoas para a posição. Nós estamos buscando perfis proativos e com senso de urgência, portanto selecionamos apenas os candidatos que responderam em até 15 minutos”.

Com o print da conversa, Victor, fez o seguinte desabafo no Linkedin “estar open to work (aberto para trabalho) é muito frustrante, seja pela falta de retorno dos processos seletivos ou pelos retornos absurdos”.

Ele disse que o convite para participar da seleção chegou sem nenhuma informação adicional, descrição de atividades, requisitos ou salário e benefícios e que preferiu interromper a conversa após o retorno.

“Eu poderia me justificar, tentar explicar que eu estava estudando quando recebi a mensagem e que todo dia reservo algumas horas para estudar e, durante esse período, realmente não fico com o celular por perto, mas fiquei tão indignado que deixei para lá”, concluiu o consultor.

*Com informações do Metrópoles

