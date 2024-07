Prédio histórico do Correios em Manaus será restaurado

Prédio foi construído em 1905, no período áureo da borracha

Manaus (AM) – A Empresa de Correios e Telégrafos (ETC) informou que o prédio da instituição, que fica localizado entre a Rua Marechal Deodoro e a Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, será revitalizado. Apesar de abandonado, a empresa tem planos para o local, já que ele representa um valor simbólico para a companhia.

Por conta disso, a ETC apresentou ao Ipham (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) um projeto de conservação predial, que consiste em restaurar a fachada, tratar da cobertura, recuperar as partes metálicas, limpeza e pintura.

O Ipham confirmou que existe essa negociação, e no início deste ano, os técnicos visitaram o local. ” Nós cuidamos da pasta Preservação, Conservação e Utilização dos Bens. A nossa parte é exigir, cobrar e fiscalizar que o dono daquele imóvel possa fazer a sua manutenção e garanta a vitalidade do prédio. E em caso de que ele não cumpra, pode gerar uma penalidade. E terceiro, a de conceder a autorização de obras naquele imóvel”, afirmou a superintendente estadual do Ipham, Beatriz Calheiro.

O Correios deu detalhes, por meio de nota, sobre o projeto de revitalização do prédio histórico.

“A atual gestão dos Correios tem revisto a situação da carteira imobiliária da empresa, sendo colocados à venda os imóveis que não são mais eficientes do ponto de vista técnico-operacional da empresa. Todavia, o referido prédio da Marechal Deodoro, por possuir valor simbólico para a empresa, não será alienado. Parte desta infraestrutura poderá ser utilizada para projetos que promovam a inclusão e a cidadania”, disse.

No comunicado, o Correios não descartou a concessão do espaço para uso de serviços públicos da capital amazonense.

“Assim, enquanto empresa pública, a empresa avaliará novos modelos de uso para o edifício, considerando, inclusive, a concessão da unidade a órgãos públicos, alternativa que possibilita o uso do espaço em benefício da população, com oferta, por exemplo, de outros serviços ou na entrega de ambientes que proporcionem o consumo de bens culturais a todas as camadas sociais”, enfatizou.

