Amazon Tecnogame apresenta novidades para os quatro dias de evento

Os amantes do mundo gamer, geek, nerd e pop poderão desfrutar de muitas novidades e competições durante quatro dias, com a realização do 3º Amazon Tecnogame, que acontece nesta semana, nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Centro-Sul de Manaus.

Após o sucesso das edições anteriores, a expectativa, conforme a organização, é receber mais de 60 mil pessoas, que irão prestigiar os mais variados estantes, arenas freeplays, e palcos, onde acontecerão as competições de e-sports, concursos de k-pop e cosplays, batalhas de rima, apresentação dos maiores dubladores da atualidade, entre outros.

Dentre as novidades do Amazon Tecnogame deste ano, terá o espaço para o podcast, com muito bate-papo com especialistas dos mais variados segmentos gamers, geek, pop e nerd.

Dois palcos serão montados, onde acontecerão várias atrações. No palco Inovação, palestras voltadas para o mercado games; apresentação dos dubladores, atrações musicais, concurso de cosplay infantil e adulto, concurso de k-pop e painéis.

Também no palco Inovação, acontece um bate-papo com Antônio Bratefixe, advogado especialista em Direito do Trabalho, Tecnologia e eSports. “O cara tem um conhecimento absurdo sobre a indústria dos games”, elogiou o CEO do Amazon Tecnogame, Andryw Anthony.

Uma das novidades do Amazon Tecngame é a apresentação de Denilson Félix Sanfoneiro, que ficou bastante conhecido entre os fãs de anime por fazer versões em forró de diversos temas de algumas das franquias, interpretando algumas aberturas icônicas, como Dragon Ball, Naruto, Os Cavaleiros do Zodíaco, Attack on Titan e Yu Yu Hakusho. No palco Tec Toy, vão acontecer as competições de Fee Fire e as finais de todas as modalidades de jogos de luta.

Enorme complexo

Um grande complexo de inovação será montado no Amazon Tecnogame, em parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Inovação (Semtepi), onde, de um lado terá o Cassina, com startups, a Avenida Indie, com oito estúdios e exposição de jogos feitos por pessoas da região.

Do outro lado, na Casa de Praia, terá arena freeplay, com dez artesãos do mundo gamers e geek expondo produtos e gerando renda.

Novidades

Fechando o evento, no domingo acontece a Batalha da Aldeia, com batalha de rima local, dando oportunidades para os MCs da região de batalhar com os maiores MCs do cenário de batalha de rima.

“É algo histórico, é algo único. Pela primeira vez a Batalha da Aldeia estará no Norte do Brasil e estará no Amazon Tecnogame”, comemora Antony.

Atrações confirmadas:

Influencers do Maior time de sports do Brasil

Loud Babi (sabado)

Loud Voltan (sabado)

Loud brabox (domingo)

Loud bak (domingo)

(Sábado e Domingo)

Influencers nacionais:

Muca Muriçoca (sexta)

Eddy Antonini – palestrante (sábado)

Brate Fixe – palestrante (sábado)

Rafael Reich (sábado e domingo)

Pedro Caxa – palestrante (domingo)

Dubladores:

Guilherme Briggs – Buzz Lightyear de Toy. Story, Optimus Prime, de Transformers; Rei Julien, de. Madagascar, Cosmo de Os Padrinhos Mágicos, Superman, entre outros (quinta);

Mauro Horta – Thor , Vecna de String Things, Reptillus Maximus em Toy Story: Esquecidos pelo Tempo; Duke Caboom em Toy Story 4; Andy DeMayo em Steven Universo; Shifty Sidewinder em Carros; Destruidor em As Tartarugas Ninja, além de dar voz a Chris Hemsworth em diversos filmes; e muito mais (sábado);

Marco Ribeiro – Jim Carrey, Robert Downey Jr., Tom Hanks e Charlie Sheen. Ele é também conhecido por dublar Flik em Vida de Inseto, Raphael em Tartarugas Ninja e o Xerife Woody na franquia Toy Story (sabado);

Goku mineiro – Goku e Vegeta (sexta a domingo)

Cosplays campeões nacionais:

Letícia tertoliano (sabado e domingo)

Renato Kennedy (sabado e domingo)

Luiza Pacheco (sabado e domingo)

Shirou (sabado e domingo)

Musical:

Edu Falashi – sábado (dia mundial do rock)

Marcelo Strike – sexta

Denilson Félix, O Sanfoneiro Geek – (sábado)

Batalha da Aldeia Edição Amazon tecnogame (domingo)

Bob13

Alva

Magrão Mc

Neo Mc

Schuler Mc

Brennuz Mc

SERVIÇO:

O quê: 3º Amazon Tecnogame

Quando: 11, 12, 13 e 14 de julho

Onde: Centro de Convenções Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5001, Flores

Horário: Dia 11, das 17h às 23h; dias 12, 13 e 14, das 14h às 23h

Ingresso: Dias 11 e 12 – 1kg de alimento; dias 13 e 14 – 2kg de alimentos

*Com informações da assessoria

