Sheilla está fora das Olimpíadas de Paris 2024 após polêmica

Depois de ser acusada de criar uma conta fake para difamar Gabriela Guimarães, Sheilla Castro deixou os treinos da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino e não vai para as Olimpíadas de Paris, na França, que acontece neste mês. A ex-atleta foi um dos assuntos mais citados da internet, depois de ter o nome envolvido na polêmica com a colega de equipe.

Desde a última segunda-feira (8), a bicampeã olímpica deixou Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro e já não integra as atividades comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães.

Embora haja rumores que a situação gerou mal-estar entre as jogadoras, a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), afirmou que Sheilla sempre teve fases presenciais e remotas enquanto esteve na comissão técnica da Seleção.

Até sexta-feira (5), antes do episódio do perfil falso vir à tona, Sheilla marcava presença normalmente nos treinos. Porém, no domingo (7), não retornou com o grupo para a cidade fluminense, onde as meninas se preparam.

A CBV garantiu que Sheilla segue na comissão técnica, embora não vá para as Olimpíadas de Paris. Órgão afirmou que a baixa já estava no planejamento da competição e que Serginho Escadinha, que exerce a mesma função no time masculino, também não irá para a França.

Entenda a polêmica da conta fake

As desconfianças em cima de Sheilla começaram após a própria atleta acabar se entregando. Os nomes das duas foram parar nos assuntos mais comentados do momento na rede social e rendeu muitas teorias e memes.

Tudo começou quando uma conta identificada como @pierogiu93 publicou que Gabi Guimarães estaria mais interessada em curtir um show de Ana Carolina do que se preparar para as Olimpíadas, que se iniciam em 26 de julho.

“Sheilla Castro, Gabi vai a um show da Ana Carolina hoje… ela perdeu o foco nas Olimpíadas… você era o foco dela. Eu sei que você tentou de tudo”, escreveu o perfil em inglês.

Um internauta, então, respondeu à postagem, e os dois perfis começaram uma discussão em português e em inglês.

“Para você falar que a Gabi estava bebendo bebidas alcoólicas e não está focada nas Olimpíadas, é porque você realmente não conhece ela. Agora me tira uma dúvida rapidinho, de que país você é?”, questionou o perfil em defesa de Guimarães.

A conta fake respondeu: “Eu falei um mês atrás sobre a Grécia e ninguém acreditou. Agora, todos sabem”. O internauta retrucou: “Ela foi para a Grécia? E daí? O que isso tem a ver com beber, ir em um show e não estar focado nas Olimpíadas?”, perguntou.

E a surpresa veio! Sheilla Castro respondeu a conta fake com seu perfil oficial: “Esperem e verão… de novo”. O “deslize” foi o suficiente para internautas deduzirem que a ex-jogadora era a pessoa por trás do perfil falso e que, no momento de responder, acabou esquecendo de trocar a conta.

Depois que o perfil de Sheilla escreveu na publicação, tanto o comentário quanto o perfil @pierogiu93 foram excluídos do Twitter. Até o momento, ninguém se pronunciou sobre a situação.

O caso, é claro, não demorou muito para repercutir nas redes sociais. “Sheilla Castro indo parar em página de fofoca a 20 dias das Olimpíadas definitivamente não estava no meu bingo Paris 2024″, escreveu uma internauta.

“Se até Sheilla Castro criou fake, por que eu não posso”, questionou outra. “Fui tirar um cochilo e acordo com a medalhista Sheilla Castro dando uma de adolescente de filme teen da Globo criando fake pra tacar hate na ex”, disse outra.

*Com informações do Metrópoles

