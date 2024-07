Corpo carbonizado é encontrado por moradores na AM-010

Rio Preto da Eva (AM) – O corpo de um homem identificado como Ronilson Moreira de Almeida, de 32 anos, foi encontrado com marcas de violência e carbonizado, em uma área de mata do km 78, na AM-010, em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas, na terça-feira (9).

De acordo com a polícia, a vítima estava desaparecida e o corpo foi encontrado por moradores que passavam pelo local. Ronilson apresentava sinais de perfuração no tórax, mas não há informações sobre o que motivou o crime.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

