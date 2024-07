Ossada é encontrada em sítio de Iranduba, no AM

Iranduba (AM) – Uma ossada humana foi encontrada em um terreno dentro de um sítio no município de Iranduba, no interior do Amazonas, na terça-feira (9).

Tanto a polícia quanto o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. Os restos humanos foram resgatados e encaminhados à capital amazonense.

Ainda não é possível identificar as causas da morte da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

