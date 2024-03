Ossada é encontrada dentro de saco de plástico em Manaus; Veja vídeo

Manaus (AM) – Um corpo, de sexo não identificado, foi encontrado, no Bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, nesta sexta-feira (8), em estado avançado de decomposição. A ossada estava próxima a uma Torre de Transmissão atrás do Complexo Canaã. Ao lado do corpo foi encontrado um CPF com o nome de Ilenilson da Silva Lopes, porém não há confirmação de que esse seria o documento da vítima.

Segundo informações preliminares, um roçador que trabalhava no terreno ao lado, encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Dentro do saco de plástico, a vítima estava em avançado estado de decomposição, com a ossada do tórax aparecendo.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. O crime deverá seguir sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

