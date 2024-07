Aumentam consultas relacionadas ao uso excessivo de celulares

Manaus (AM) – Olhos secos, fadiga, coceira, dores de cabeça e visão borrada são alguns dos principais e mais comuns sintomas de quem sofre da Síndrome da Visão de Computador e da Fadiga Ocular Digital, provocada pelo uso e exposição cada vez maior as telas de celulares e computadores e um dos focos principais do Dia da Saúde Ocular, celebrado nesta quarta-feira (10), para alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico de doenças visuais.

De acordo com o relatório Análise Mobile 2024, da startup Rocket Lab, ano passado os brasileiros passaram 265 bilhões de horas no celular, ou uma média de 3,5 horas diárias para cada pessoa. Outros dados mais alarmantes, como da pesquisa Digital 2023:Global Overview Report da DataReportal, avaliou usuários de 45 países e concluíram que o brasileiro está em segundo lugar na média diária em frente a telas, com 56,6% do tempo acordado utilizando smartphones e computadores.

De acordo com a equipe de Oftalmologia do Hospital Nilton Lins (HNL), o uso excessivo destes dispositivos provocou, desde o início da pandemia da Covid-19, um aumento de 25% a 30% nas consultas relacionadas com a saúde ocular, assim como um crescimento significativo de miopia em crianças e adolescentes.

Os especialistas explicam que o uso prolongado de celulares e tablets oferecem maior risco para a visão do que computadores e TVs por conta do tamanho das telas e da distância próxima aos olhos, exigindo mais esforço dos músculos oculares de acomodação, convergência e maior fadiga, fatores que aumentam o risco de miopia.

20-20-20

Os oftalmologistas destacam a importância de prevenir e procurar o especialista ao surgirem os primeiros sintomas e manter a rotina de, pelo menos, uma consulta por ano, uma vez que há doenças assintomáticas.

Para os usuários que não conseguem largar os aparelhos, eles recomendam ainda, a regra ’20-20-20’: a cada 20 minutos de uso, a pessoa deve olhar para algo a 20 pés de distância por 20 segundos.

Também é importante ajustar o brilho da tela para níveis confortáveis, aumentar o tamanho da fonte, manter uma distância adequada dos olhos, usar iluminação certa para evitar reflexos e fazer pausas regulares para descansar os olhos.

Localizado no Parque das Laranjeiras, o Hospital Nilton Lins realiza atendimentos oftalmológicos e em diversas outras especialidades, com tarifas especiais e agendamento on-line (WhatsApp (92) 3643-2133), para proporcionar a maior comodidade, agilidade e conforto. Além de pacientes particulares, o HNL atende os planos SB Saúde, Bradesco Saúde, Geap Autogestão, You Saúde, Fundo de Saúde do Exército Brasileiro (Fusex), servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas e associados da Ordem dos Advogados do Brasil.

