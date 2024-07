Cliente de casa de prostituição é extorquido ao tentar deixar estabelecimento e chama a polícia

Campinas (SP) – Um homem suspeito de extorquir R$ 2,1 mil de um cliente em uma casa de prostituição foi preso na madrugada desta quarta-feira (10), no Jardim Itatinga, em Campinas, no interior de São Paulo.

A polícia foi acionada pela vítima após ela ser impedida de sair do local até realizar o pagamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o cliente chegou no estabelecimento na noite de terça (9) e combinou um programa sexual no valor de R$ 80 com uma mulher.

Ao irem para o quarto, ela teria levado uma garrafa de bebida para consumo, apesar da vítima contestar a ação.

Em depoimento, o homem alegou ter sido cobrado em R$ 2,1 mil na saída e dois homens teriam bloqueado a saída até que o pagamento fosse realizado. A vítima afirmou que se sentiu coagida e fez o pagamento. Na sequência, acionou a polícia.

Ao chegar no local, os policiais encontraram um dos suspeitos de realizar a extorsão. Na abordagem, ele afirmou não trabalhar na casa, mas admitiu ter dito à vítima para fazer o pagamento antes de sair. Entretanto, nenhuma comanda de consumo foi apresentada.

O suspeito foi reconhecido pela vítima e levado ao 2° Distrito Policial de Campinas, onde aguarda decisão da Justiça.

Extorsão recorrente

Em uma casa de prostituição no mesmo bairro, em junho, dois homens foram presos suspeitos de extorquir R$ 1,2 mil de um metalúrgico. O valor acertado pelo programa sexual foi de R$ 200.

O caso aconteceu no último dia 19 de junho. Os policiais foram acionados por uma testemunha e ao chegarem no local a vítima já havia sido liberada. Ela foi localizada graças aos comprovantes de transações obtidas com a máquina de cartões do local.

Dez pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento. A vítima reconheceu dois homens, de 27 e 28 anos, apontados como responsáveis pela extorsão.

O restante foi liberado, incluindo três mulheres que atendiam no estabelecimento.

