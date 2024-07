Iza recebe apoio nas redes sociais após anunciar separação de Yuri Lima

Rio de Janeiro (RJ) – Após descobrir a traição do namorado e anunciar o fim do relacionamento com Yuri Lima, a cantora Iza recebe apoio nas redes sociais de amigos e seguidores. O vídeo onde a cantora fala sobre sua separação foi postado no Instagram de Iza, e já acumula mais de um milhão de curtidas em menos de uma hora de publicação.

A atriz Jennifer Nascimento deixou um comentário no post de Iza, desejando forças para a cantora que está grávida de sua primeira filha, a Nala.

“Te amo muito! Sintam-se abraçadas, você e Nala, por mim e Larinha ❤️ Gerar um ser é um dos momentos mais preciosos da nossa vida e isso ninguém tira de vocês duas! Que Deus te proteja dessas pessoas de baixa vibração para todo sempre ❤️”, disse.

A atriz Alice Wegmann também deixou um comentário de conforto para Iza, apoiando em sua decisão.

“A gente te ama, te admira, você só merece LUZ!!! Receba meu abraço e toda força para seguir em frente com uma filha tão linda que vem aí! Viva você, Viva a Nala, que o tempo seja rei 🌟 fique firme”, comentou a artista.

Os fãs também lamentaram o ocorrido na reta final de sua gestação. “Chega dar um ódio no coração. Força Iza, sinta-se abraçada por todos nós que te amamos. ❤️”, disse um seguidor. “Que droga! E que sorte. A perca não é sua. Que nem diria (nas entrelinhas) Bruna Marquezine livramento! Você é uma mulher INCRÍVEL! E vai ser muuuuito feliz com a divinha Nala. ❤️”, afirmou outra admiradora.

Escândalo de traição

De acordo com Iza, a amante do namorado já era uma pessoa que conversava com Yuri antes mesmo dela se relacionar com o jogador.

“Vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. [Ele] mantinha conversas com ela em altos níveis e pra mim isso já é uma quebra de confiança muito grande”, contou a cantora.

Ainda de acordo com Iza, a pessoa que tinha as provas da traição ainda tentou vender as informações para portais de notícias.

“Ele se achou muito esperto e a outra pessoa também tentando vender as informações pra alguns veículos por R$ 30 mil. Informações que chegaram até mim”, destacou.

