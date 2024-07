TRE-AM se manifesta após presidente do órgão ser ameaçado e xingado por empresário; VÍDEO

No áudio, Durango Duarte xinga e ameaça acabar com uma reunião convocada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

Após vazamento de áudio, nesta quarta-feira (10), onde Durango Duarte xinga e ameaça acabar com uma reunião convocada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador João Simões. Após a repercussão, o empresário se redimiu e pediu desculpa pelo ocorrido. O órgão, por sua vez, informou que o presidente irá manter a reunião, que está marcada para o dia 17 deste mês.

No áudio, o empresário tenta influenciar o cancelamento de uma reunião com institutos de pesquisa eleitoral, que estariam sendo criminalizados por partidos associados a Durango.

Após a repercussão, ele pediu desculpas através de uma nota, onde justifica que suas palavras foram ditas em um momento de indignação.

🔉ÁUDIO: O empresário Durango Duarte ameaçou o presidente do TRE-AM, João Simões, e o Judiciário estadual em áudios vazados pic.twitter.com/0w4laF5DG1 — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 11, 2024

Leia nota completa do empresário:

”Gostaria de me dirigir ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, para expressar minhas sinceras desculpas pelas palavras ditas em uma conversa privada com o jornalista Claudio Barbosa, que infelizmente vazou para terceiros. Em nenhum momento tive a intenção de ameaçar ou desrespeitar o presidente do Tribunal.

Na ocasião da conversa, estava profundamente indignado com o fato de que uma reunião havia sido marcada com um grupo de institutos de pesquisas cujos resultados apresentavam inconsistências, que, de fato, estão sendo provadas na Justiça. No entanto, após refletir sobre o ocorrido e receber mais informações, compreendi que o desembargador João Simões agiu de forma louvável e democrática ao abrir a reunião para todos os entes envolvidos, incluindo juízes eleitorais, partidos políticos e a imprensa.

Minha indignação momentânea não reflete meu respeito e apreço pelo trabalho e pela conduta do presidente do Tribunal Eleitoral do Amazonas. Entendo agora que a intenção da reunião era promover um diálogo aberto e transparente, buscando soluções para as questões apresentadas.

Reitero minhas desculpas ao presidente João Simões e a todos os envolvidos pelo tom inadequado das minhas palavras ditas no calor do momento. Elogio a postura do presidente por fomentar um ambiente democrático e participativo, essencial para o fortalecimento da nossa Justiça Eleitoral.”

Posicionamento do TRE-AM

A equipe do portal EM TEMPO contatou o TRE-AM para questionar o posicionamento do órgão em relação a situação, que esclareceu a decisão do presidente em manter a reunião.

“A única manifestação é que a reunião vai ser realizada dia 17, às 15h, no auditório do TRE-AM, com institutos de pesquisa, representantes de partidos políticos, juízes eleitorais e imprensa, que está sendo convidada para o encontro”, disse.

Veja nota do órgão:

O presidente do TRE-AM, desembargador João Simões, determinou para o próximo dia 17 de julho, Reunião Geral de Combate à Desinformação com os institutos de pesquisa eleitoral, a fim discutir a integridade do processo e das pesquisas eleitorais. A reunião será realizada às 15h, no plenário do tribunal.

Em despacho oficial, o desembargador João Simões informa que a solicitação da reunião foi feita por diversos institutos de pesquisa eleitoral, em ofício encaminhado ao coordenador do Comitê de Combate à Desinformação, juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira.

A motivação, conforme o despacho do presidente do TRE-AM, tem “o objetivo de proporcionar esclarecimentos por parte daqueles institutos em razão de acontecimentos recentes e fatos relacionados a partidos políticos que estariam tentando criminalizar os estudos eleitorais devidamente registrados”.

O presidente chamou para a reunião o Vice-Presidente e Corregedor do TRE-AM, desembargador Airton Luís Corrêa Gentil, o Coordenador do Comitê de Combate à Desinformação, juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira, o juiz Presidente do Pleito em Manaus, Rafael Rodrigo da Silva Raposo, Juízes Eleitorais, Ministério Público,Coordenadores da Propaganda Eleitoral, Institutos de Pesquisa Eleitoral, representantes dos Partidos Políticos e toda imprensa, que está sendo convidada para o evento.

