Boi Caprichoso celebra tricampeonato em resort flutuante; saiba como participar

O Uiara Amazon Resort, maior hotel flutuante do mundo, está preparando uma grande festa para celebrar a vitória do Boi Caprichoso no 56º Festival Folclórico de Parintins. No dia 20 de julho, o resort receberá torcedores e admiradores para comemorar o tricampeonato em grande estilo.

A festa contará com a presença dos itens oficiais do Boi Caprichoso, incluindo o levantador oficial Patrick Araújo e o tripa oficial Alexandre Azevedo. Além disso, dançarinas e bandas locais animarão o evento, prometendo uma noite repleta de música, dança e muita alegria.

Quem fará parte desta comemoração é o jornalista e apresentador do festival Amaral Augusto, que fará parte do cerimonial e ainda trará toda sua irreverência nas apresentações.

Wander Areosa, CEO do Uiara Amazon Resort e caprichoso assumido, destacou a importância da celebração. “O Uiara e o festival folclórico de Parintins têm tudo a ver. Os Bois retratam essa vivência e resgatam a essência das vivências indígenas, mostrando que os povos originários precisam ser evidenciados. Por isso resolvemos realizar pela primeira vez a festa da vitória no nosso resort,” afirmou Wander.

A experiência completa da festa inclui não apenas as apresentações dos itens oficiais, mas também hospedagem para duas pessoas, todas as refeições inclusas, tour pelo lago Salvador, tour na selva, prática de canoagem cabocla, arco e flecha, pescaria recreativa, escalada, área kids e jogos para crianças e adultos.

O Uiara Amazon Resort é conhecido por trazer a vivência do Boi Bumbá para seus hóspedes, oferecendo shows e apresentações completas que celebram a cultura local. A festa da vitória será uma oportunidade única para os torcedores do Boi Caprichoso celebrarem em um ambiente que valoriza e preserva as tradições amazônicas.

O Resort fica localizado à 9km de barco à margem direita do Rio Negro no Lago Salvador, o Uiara conta com píer próprio e oferece transfer fluvial.

Para participar dessa celebração inesquecível, os interessados podem adquirir o pacote com a tarifa manauara de R$ 1.870,00 o pernoite para duas pessoas, crianças até 5 anos não pagam e o espaço é ideal para os pais se divertirem ao lado de seus filhos. A festa promete ser um marco na história do Uiara Amazon Resort e uma celebração memorável para todos os torcedores do Boi Caprichoso.

Prepare-se para uma noite de muita emoção e celebração no Uiara Amazon Resort, onde a tradição e a modernidade se encontram para oferecer uma experiência única e inesquecível.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: (92) 98201-1375

Sobre Uiara Amazon Resort:

O Uiara Amazon Resort é o maior hotel flutuante do mundo. O Resort oferece aos seus hóspedes as experiências da natureza selvagem unidas a um conforto excepcional, a uma gastronomia regional impecável, ao lazer e atendimento de alta qualidade.

