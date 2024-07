Pré-candidato Roberto Cidade estuda ampliar atendimento para pessoas com autismo

Manaus (AM) – Os bairros Petrópolis e Educandos, ambos da zona Sul, receberam na noite desta quarta-feira (10), o pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade (UB), que apresentou algumas de suas propostas para melhorar a capital. Além dos projetos considerados urgentes, como a ampliação da Guarda Municipal, criação do Auxílio Municipal Permanente e a implementação de 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Cidade falou ainda sobre iniciativas direcionadas para pessoas com TEA.

“Temos percorrido todas as zonas de Manaus, conversado com as pessoas e uma das demandas que me chegou, inclusive aqui em Petrópolis, foi quanto a atenção às crianças com TEA. Nosso mandato parlamentar, na Aleam, tem esse olhar fraterno e atento à questão do atendimento às crianças com autismo. Encaminhei emendas para o Instituto Isadora Tupinambá, em Parintins, e só no primeiro ano foram identificadas mais de 200 crianças que precisavam de apoio com terapias naquele município. Sei da importância desse atendimento e essa é uma causa que sempre terá a nossa atenção e carinho. Enquanto eu estiver na vida pública, as mães e pais atípicos poderão contar com projetos nossos para amenizar o sofrimento de seus filhos”, afirmou o pré-candidato.

Mãe atípica, Marinês Brito, mãe de Igor Brito, de 18 anos, moradora da Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, falou das dificuldades de criar sozinha um filho autista em uma cidade que não dispõe de suporte adequado para que as pessoas com TEA, e suas famílias, possam ter uma melhor qualidade de vida.

“Manaus possui hoje apenas um centro de atendimento especializado para pessoas com autismo. Meu filho tem 18 anos e autismo grau 3 e, neste centro, quando as crianças chegam aos 14 anos recebem alta. Como recebem alta de algo que é permanente? Nossos filhos estão abandonados pelo município. Se o autista quando adolescente não tem acompanhamento, imagina o autista adulto. Nós não conseguimos terapias, quanto mais medicamentos. É vergonhoso o que está acontecendo com os nossos filhos. Nós precisamos de um prefeito que haja diferente do prefeito que está aí. Em nome de todas as famílias que sofrem hoje, eu digo que precisamos de um prefeito que olhe com carinho pela nossa causa”, pediu a mãe atípica.

Pré-candidato a vereador, Elias Emanuel (PSB), relembrou que quando foi vereador pela cidade de Manaus conseguiu aprovar uma lei que obriga as escolas municipais e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) a aplicarem um questionário para ajudar a identificar as crianças com TEA e, consequentemente, facilitar e agilizar o acesso às terapias necessárias.

“Na Câmara Municipal, nós aprovamos a Lei que estabelece a aplicação de um questionário com 20 perguntas para ajudar a fazer o diagnóstico de autismo. Ele deveria ser aplicado nas creches e nas UBS. No entanto, na atual gestão isso não está mais acontecendo. O resultado disso é que as dificuldades só aumentaram”, reclamou Elias.

Educandos

Na segunda reunião da noite, no bairro de Educandos, Roberto Cidade reforçou seus principais compromissos com Manaus e, especialmente, com a população da capital que foi abandonada pela atual gestão.

Pré-candidata à vereadora, Nath Nascimento (Podemos), destacou a necessidade de que o próximo prefeito de Manaus seja alguém comprometido com o trabalho e com as iniciativas que atendam verdadeiramente os anseios da população, como a saúde básica. É compromisso do pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade o implementar, ao longo de quatro anos, 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) em todas as zonas da capital, com funcionamento 24 horas por dia.

Saúde, segurança e social

Roberto Cidade tem como urgências previstas em seu Plano de Governo a implementação do Auxílio Municipal Permanente para 50 mil famílias; a ampliação da Guarda Municipal para três mil agentes armados, sendo um mil já no primeiro ano, via concurso público; e a implementação de 12 UPAs em todas as zonas de Manaus ao longo de quatro anos.

