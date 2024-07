Feira do Empreendedor em Manaus busca conectar a Amazônia ao futuro

Manaus (AM) — Com o Tema “Conectando a Amazônia ao Futuro — Negócios Sustentáveis & Inovação”, a Feira do Empreendedor busca oferecer uma experiência significante nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no Sesi Clube do Trabalhador. Realizada há mais de 30 anos pelo Sebrae em todo o país, o evento vai conectar os visitantes e empreendedores ao futuro dos negócios.

Com um sólido alinhamento aos 11 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que correspondem às propostas para a erradicação de problemas sociais do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), a feira pretende apresentar um universo de opções do empreendedorismo brasileiro alinhado à convergência digital.

A feira será realizada com base nos eixos da Inclusão e Diversidade, Finanças e Investimentos, Habilidades Empreendedoras, Inovação, Sustentabilidade e Educação Empreendedora. Além de gerar mais negócios e conhecimentos aos empresários do Amazonas, o evento vai contar com mais de 100 expositores e cerca de 80 soluções em empreendedorismo com palestrantes, especialistas locais e nacionais. Caravanas empresariais da Amazônia devem ainda desembarcar na capital amazonense para promover conexões e networking.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amazonas, Antonio Silva, destacou que haverá uma gama de atividades para o empreendedor local e que novas temáticas da era digital, como marketing, vendas online, negócios turísticos, empreendimentos rurais, inteligência artificial, economia criativa e franquias, estão entre os assuntos a serem explorados durante o evento.

“O Sebrae pretende trazer um evento com profundidade de abordagem dos temas voltados para o empreendedorismo e conexão por meio de atividades que estão ligadas com tudo que o mundo está discutindo e precisa discutir para que os negócios sejam mais promissores e sustentáveis. Serão capacitações, inspirações que promoverão e conectarão os empreendedores do Amazonas e todos aqueles que se deslocarão para a nossa cidade”, enfatizou Antonio.

Nesta edição, o ESG deve ser um dos eixos centrais durante as atividades de conhecimento, devido a sua relevância na atualidade. ESG é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance ou Ambiental, Social e Governança em português. Trata-se de um conjunto de princípios que medem o impacto ambiental, social e a qualidade da governança de uma organização.

A Superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, ressalta que a Feira do Empreendedor em 2024 contará com um formato mais moderno, e irá trazer uma programação diversificada e rica em conteúdo.

“O evento oferecerá um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional dos empreendedores amazonenses. Será uma oportunidade valiosa para quem deseja iniciar, expandir ou melhorar a gestão do seu negócio”, afirma.

A superintendente da instituição destacou ainda que, “a feira está sendo construída para contribuir e apoiar a criação de um ambiente de negócios dinâmico, resiliente e de apoio às micro e pequenas empresas”, disse.

Para a diretora técnica, Lamisse Said da Silva Cavalcanti, a feira é um exemplo de apoio concreto ao público que deseja empreender ou inovar. “Será uma geradora de riquezas, de renda e trabalho, fundamental para alavancar a economia do Amazonas e claro, vai beneficiar o empreendedor através do conhecimento, da capacitação em gestão de negócios e no acesso ao crédito”.

Palestrantes renomados

A feira que pretende ser um marco para a região amazônica terá palestrantes de renome nacional. No segmento de Moda, Beleza e Estética, Natalia Beauty, uma das empreendedoras mais influentes no mercado da beleza atualmente, será a autora da palestra “Como construir um ecossistema de negócios bem-sucedido”. Estão cotados também o criador de diversos negócios no ecossistema digital, Alex Monteiro; um dos principais especialistas em e-commerce e vendas, Alfredo Soares e o Gerente de Parcerias Estratégicas na América Latina pelo Tik Tok, André Vernareccia.

Para tratar da Diversidade e Pluralidade nos negócios, o Sebrae-AM convidou a apresentadora, empresária e mulher trans, Bielo Pereira. Outro convidado é Dudu Bertolini, profissional referência na moda, mas também com passagens por famosos programas de TV.

Ao abordar sobre os desafios e oportunidades, um dos palestrantes será o paratleta e especialista em comportamento e alta performance, Samuel Bortolin. Por meio do tema da Sustentabilidade, Bia Martins, trará práticas sociais para inspirar empreendedores a construírem seus sonhos; com foco em inovação e futurismo, a palestrante internacional, Martha Gabriel, falará sobre o metaverso; e o especialista em novas tecnologias que traz a criatividade do meio digital, Tony Ventura.

E com o propósito de motivar, incentivar o trabalho em equipe e a instruir na superação dos desafios, Cafu será um dos protagonistas durante a feira. Considerado um dos maiores da sua posição na história do futebol e o recordista de jogos pela Seleção Brasileira Masculina, com 142 partidas, o ex-jogador teve uma das maiores dificuldades ao ser reprovado em nove peneiras de clubes de futebol, mas se destacou pela resiliência.

Na última edição

Com mais de 200 mil empresas formais no estado, a Feira do Empreendedor escolhe novamente o Amazonas para desembarcar em 2024, impulsionada pelo Polo Industrial de Manaus, pelo agronegócio, pelo turismo e pelo ecossistema de inovação local.

Organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), a feira reuniu aproximadamente 25 mil visitantes em Manaus na última edição em 2014. O evento, que esteve distribuído em um espaço de oito mil metros quadrados, chegou a injetar na economia amazonense, R$ 5 milhões.

Com 56 expositores e mais de 150 atividades realizadas entre cursos, palestras e treinamentos gratuitos sobre empreendedorismo, o evento capacitou mais de 4 mil pessoas.

Inscrições

O evento ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de setembro, das 13h às 21h, no Sesi Clube do Trabalhador, na cidade de Manaus. Para ficar por dentro de toda a programação, o público pode acompanhar as redes sociais do Sebrae Amazonas, no Instagram, Facebook e Twitter. As inscrições podem ser feitas no link feiradoempreendedoram.com.br.

Na plataforma, o interessado terá acesso às informações da programação do evento e os valores correspondentes aos ingressos para as palestras especializadas, além de se cadastrar gratuitamente para ser um visitante.

