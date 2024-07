Mutirão oferta mais de 20 serviços gratuitos à população manauara

Manaus (AM) — Cerca de 3 mil pessoas devem usufruir, no próximo sábado (13), das 10h às 21h, dos mais de 20 serviços gratuitos oferecidos no Studio 5 Shopping, localizado na avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus. A ação faz parte da 13⁠ª edição do Literatus + Saúde, do Centro de Ensino Literatus.

Massagem relaxante, limpeza facial, corte de cabelo, tipagem sanguínea, aferição de pressão, orientação de planejamento familiar, teste de glicemia, orientação para escovação dental para crianças, orientação nutricional e atendimento médico com clínico geral são alguns dos serviços de saúde oferecidos durante o Literatus + Saúde.

Além disso, em parceria com o Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) estará fazendo a emissão de carteirinha para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com deficiência (PcD), além da regularização do CPF na Receita Federal, e a segunda via da certidão de nascimento, casamento e óbito.

Haverá também um estande voltado para oportunidades profissionais. Em parceria com o Sine Manaus, o público poderá fazer o cadastro da carteira de trabalho digital e conferir as vagas disponíveis no mercado de trabalho local.

Quem visitar o evento também poderá conhecer mais sobre as ações do Literatus e o portfólio de formações oferecidas pela instituição, que inclui desde a Educação de Jovens e Adultos (EJA) até cursos e especializações técnicas. Durante o mutirão de serviços, o público poderá se inscrever para o Bolsão Solidário, o concurso de bolsas de estudos do Literatus. A inscrição é um quilo de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

O Literatus + Saúde é um evento tradicional do centro de ensino que permite aos alunos, sob a orientação de um professor, colocar em prática o que aprenderam na sala de aula. Além de mobilizar toda a comunidade acadêmica, a ação busca reforçar o papel da instituição na sociedade.

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, destaca que esse é um dos eventos mais importantes da instituição porque é a oportunidade de se aproximarem da comunidade, permitindo ainda que os alunos possam colocar em prática o que aprenderam durante o curso.

“Estamos bastante animados com mais uma edição do Literatus + Saúde. Esperamos que o evento ajude a estimular a população a cuidar da saúde, reveja os seus hábitos, procure regularmente o médico e esteja sempre com o check-up em dia”, destacou.

*Com informações da assessoria

