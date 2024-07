Prefeitura de Manaus se reúne com municípios da região metropolitana em prol do combate às queimadas

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus se reuniu, nesta quinta-feira (11), com municípios da região metropolitana para debater estratégias de enfrentamento das queimadas. O Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), revelou que de janeiro até o início deste julho, 715 focos de incêndios florestais foram registrados no Amazonas.

O objetivo da reunião foi debater medidas podem ser implementadas em conjunto para que o segundo semestre do ano feche com menos ocorrências.

Dos 715 focos, cinco foram em Manaus. Lábrea teve 104 focos, Manicoré teve 65, São Gabriel da Cachoeira teve 62, Apuí teve 56 e Barcelos teve 53 focos. Autazes teve 21, Itacoatiara teve 17, Presidente Figueiredo teve 16, Careiro teve 11, Manacapuru teve 10, Careiro da Várzea teve 10, Novo Airão e Silves tiveram 3 focos, Iranduba, Itapiranga, Manaquiri e Rio Preto da Eva tiveram dois focos registrados.

O vice-prefeito, Marcos Rotta, enfatizou o papel de conscientização da população, que é essencial para diminuir os índices de queimadas.

“Manaus trabalha muito na conscientização, fazemos nas escolas pela manhã, tarde e noite. Essa etapa deve ser uma iniciativa primeira, antes da fiscalização”, afirmou Rotta.

Leia mais

TCE-AM lança projeto permanente para auxiliar no combate às queimadas no Estado

Wilson Lima cobra Governo Federal ações de enfrentamento a estiagem e combate às queimadas

Campanha alerta para o crescimento das áreas queimadas no Brasil em 2024