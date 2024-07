Pai e filho são condenados por morte de ‘agiota’ na Bola do Coroado, em Manaus

Manaus (AM) – Carlos Guedes da Silva Lima e Paulo Victor Trindade Lima, pai e filho, respectivamente, foram condenados sob a acusação de homicídio qualificado (praticado por motivo torpe e com dissimulação) contra Diego Júnior de Souza Serra. O crime ocorreu em 6 de dezembro de 2021, em um posto de combustível localizado em rotatória no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Carlos Guedes recebeu uma pena de 16 anos e seis meses de prisão; e Paulo Víctor, de 19 anos e três meses de prisão.

O julgamento foi realizado pela 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus na quarta-feira (10), com a presença de Carlos Guedes da Silva Lima, que foi apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária para ser interrogado em plenário, onde confessou e deu detalhes do crime. Paulo Victor Trindade Lima, ainda que devidamente intimado pelo edital por se encontrar em local incerto e não sabido, não se compareceu ao fórum e é considerado foragido.

Foragido, Paulo Victor já tem mandado de prisão em aberto, inclusive com a publicação no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), desde abril de 2022.

O crime

De acordo com a denúncia do MP, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 20h30, num posto de combustível localizado na rotatória do bairro Coroado, Carlos Guedes e Paulo Victor aguardaram a presença de Diogo Serra, depois de terem agendado um encontro com ele para possível acerto financeiro decorrente de atraso, haja vista que Diogo Júnior atuava como agiota, vendendo dinheiro a juros.

Ao chegar ao posto de gasolina, Diogo foi surpreendido por Carlos Guedes, que efetuou os tiros que mataram a vítima na hora. Segundo a denúncia, Paulo Victor era uma espécie de cobrador de Diogo e estaria devendo ao “chefe” valores recebidos dos clientes que cobrava e começou a ser cobrado por isso por Diogo.

*Com informações da assessoria

