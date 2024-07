Manaus (AM) – Uma fábrica de isopor, que fica localizada no Ramal do Baiano, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pegou fogo durante a tarde desta quinta-feira (11). A fumaça preta e densa chamou atenção dos motoristas que transitavam nas redondezas.

A hipótese é que a empresa, que segundo testemunhas é acostumada a produzir essa fumaça densa, tenha perdido o controle do material queimado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e controlar as chamas. Não há informações sobre feridos.

VÍDEO: fábrica de isopor pega fogo no Tarumã, em Manaus pic.twitter.com/XDxKdQgMgb — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 11, 2024

