Exposição na Aleam retrata o trabalho infantil pelo olhar de crianças

Como parte da programação em comemoração aos 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Aleam realiza, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a exposição “O Trabalho Infantil que Ninguém Vê”.

Composta por 32 desenhos de crianças do 4º e 5º anos da Escola Municipal Maria Lira Pereira, as ilustrações retratam o trabalho infantil, por meio da visão dos estudantes.

“A exposição mostra o que as crianças percebem. Quando existe o trabalho infantil coloca-se em risco o desenvolvimento delas e isso é prejudicial”, enfatizou o deputado João Luiz, presidente da Comissão de Relações Internacionais, Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

A diretora da escola, Rosa Eulália Vital, explicou como foi o desenvolvimento da atividade que gerou a exposição.

“As crianças passaram por um trabalho teórico com os professores da escola e do curso de Direito da Universidade Federal do Amazonas e, após essa fundamentação, as crianças tiveram a oportunidade de desenhar o que elas entenderam por trabalho infantil”, afirmou.

O estudante Endell Gomes, do 5º ano, foi uma das crianças, que tem desenho em exposição.

O menino desenhou a realidade do trabalho infantil das crianças em situação de mendicância ou que oferecem produtos nos semáforos de Manaus.

Segundo ele, toda vez que passa de carro e vê crianças trabalhando para ajudar a sustentar a família questiona o por quê delas (as crianças) não estarem na escola.

“Gostaria que as crianças estivessem na nossa escola, porque a gente ia tornar amigas nossas, porém precisam trabalhar e não é o certo estarem lá, tinham de estar estudando e brincando”, lamentou.

