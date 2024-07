Mulher de Nego Di é presa após casal ser alvo de ação do Ministério Público

Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (12), durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Segundo o G1, o casal é alvo de uma investigação que apura a lavagem de R$ 2 milhões com rifas virtuais, que são ilegais.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no litoral catarinense. Apesar de o órgão não ter informado as identidades das pessoas observadas, o portal de notícias confirmou a informação com os advogados dos dois.

De acordo com o promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, os agentes apreenderam dois veículos de luxo de Gabriela Sousa e Nego Di. Na ação, ainda foi encontrada uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro.

Através de autorização da Justiça, o Ministério Público ainda conseguiu o bloqueio de bens e indisponibilidade de bens dos investigados, além de pessoas relacionadas aos fatos em apuração.

Advogados do casal, Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula enviaram uma nota para o site sobre o caso: “A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados”, afirmaram, antes de completar:

“Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais”, encerraram.

Nego Di é denunciado à polícia na Bahia

E não é só nas redes sociais que Nego Di tem seu nome envolvido em tretas, não. O humorista foi denunciado por um morador Feira de Santana, na Bahia, por vender produtos eletrônicos e não fazer a entrega. Ao todo, o denunciante contou que gastou R$ 8.790,42 na loja virtual do ex-BBB.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado em meados de julho do ano passado, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade, a vítima relatou que comprou uma televisão Samsung 70 polegadas por R$ 3.190,30 e um iPhone 13 pro max por R$ 5.600.12, ambos os valores com frete incluso, no dia 11 de abril do ano passado, e foi pago por Pix.

“A operação foi realizada de forma online. Sendo o responsável e proprietário o digital influencer Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di. O acordado era a entrega dos produtos em até 15 dias ou devolução dos valores pagos. Até o presente momento não recebi nem os produtos nem a devolução do dinheiro, já faz mais de 1 ano e nada foi feito”, detalhou o cliente na denuncia.

A coluna bateu um papo exclusivo com Gilson Santos Junior, que contou que ele e a esposa eram fãs de Nego Di e acompanhavam suas redes sociais. E foi assim que passaram a conhecer a loja e as promoções anunciadas pelo humorista nos stories do Instagram.

“Tiramos esse dinheiro, que estávamos guardando há quase um ano, para fazer algum investimento e, ao ver o anúncio, resolvemos comprar os dois produtos. Nossa intenção era revender para ganhar um dinheiro. Confiamos na postagem dele e na empresa, que tem até CNPJ”, desabafou ele.

Gilson relatou como ele e a esposa se sentiram: “Ficamos indignados, revoltados, frustrados, com um sentimento de impotência. E ele seguindo em frente como se nada tivesse acontecido, usufruindo do bom e do melhor. Ao contrário de nós, trabalhadores”, disparou ele, que acredita haver outras vítimas do ex-BBB.

O cliente revelou, ainda, que a sua esposa foi bloqueada por Nego Di no Instagram, pois estava entrando nas publicações que ele fazia com propaganda pra alertar e cobrar um posicionamento. A coluna entrou em contato com o ex-BBB e ainda não recebeu resposta.

Denúncias começaram ano passado

O ex-BBB Nego Di foi acusado, em junho de 2022, de dar golpe nos compradores de seu site de produtos eletrônicos. O comediante se pronunciou sobre o caso, na ocasião, e apontou que tudo se trata de um erro de logística.

De acordo com o Balanço Geral, da Record TV, Nego Di estaria vendendo produtos tecnológicos e não entregando para os consumidores. A reportagem mostrou que 25 pessoas não receberam suas compras, totalizando em R$ 40 mil os pedidos que não foram enviados.

Em sua defesa, o ex-BBB apontou que tudo não passa de um erro por parte do responsável pela “logística dos produtos da empresa”.

“Por erro de quem estava responsável pela logística dos produtos da empresa, as entregas atrasaram. Foram atrasadas pela transportadora, e a transportadora simplesmente já tinha pego outro serviço e se recusou a fazer a entrega dos produtos”, apontou ele.

“Nisso virou uma bola de neve, cheguei aqui em Porto Alegre e tava um caos. E todo mundo achando que já era golpe, porque estava muito barato, enfim. Passei ontem e hoje correndo atrás de resolver esses problemas. Vamos resolver da seguinte forma: vamos fazer os estornos para quem preferir a partir da próxima segunda-feira”, seguiu ele.

O comediante ainda disse que também haverá desconto para quem escolher manter a compra e disse que “cortou algumas cabeças” da loja:

“Quem não quiser estorno, a gente vai entregar o produto por um preço mais baixo do que a pessoa pagou antecipado na promoção. Como eu não sabia de nada, fiquei p*to com a empresa, com todo mundo, porque é a minha cara que está divulgando o negócio. Pode ter certeza que cortei algumas cabeças da loja, porque minha função não era essa, eu estava por fora do que estava acontecendo”.

*Com informações do Metrópoles

